Аналитики ESET представили отчет о вредоносных программах для мобильных устройств. По данным компании, Россия вошла в топ-3 стран с максимальным количеством обнаружений Android-угроз.

В ESET изучили статистику срабатываний антивирусных продуктов ESET NOD32 при обнаружении малвари для Android. В первом полугодии 2018 года большинство «пойманных» угроз пришлось на Иран (16%), Россию (14%) и Уганду (8%).

Общее количество обнаружений вредоносов сократилось на 27,48% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 12,87% по сравнению со второй половиной 2017 года. Но аналитики отмечают, что несмотря на снижение количества попыток заражения, ежемесячно появляется около 300 новых образцов вредоносного кода для Android.

Среди наиболее активных угроз полугодия исследователи отмечают различные модификации Satori и троян Exobot. К тому же, новые вредоносные программы продолжают проникать в каталог Google Play. Также в первой половине 2018 года была зафиксирована атака на смарт-телевизоры на базе Android TV (с целью распространения майнеров).

В первые шесть месяцев 2018 года было обнаружено 348 уязвимостей для Android — 41% от общего числа уязвимостей для данной платформы, найденных в 2017 году. По мнению специалистов ESET, прошлогодний рекорд (842 уязвимости) не будет повторен. Только четверть Android-уязвимостей 2018 года являются критическими. Фактически, ситуация даже улучшается в сравнении с прошлыми годами.

По данным ESET, число известных вредоносных программ для iOS в первом полугодии снизилось на 15% в сравнении с аналогичным периодом 2017 года. При этом количество новых образцов малвари остается стабильно низким. Большинство угроз для iOS было зафиксировано в Китае (61%), Тайване (13%) и Гонконге (3%).