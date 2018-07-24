Android-троян Exobot был впервые замечен специалистами еще в 2016 году, а январе 2018 года сообщалось, что разработчик малвари выставил исходные коды малвари на продажу. До этого троян продавался «по подписке», то есть покупатель платил автору Exobot определенную сумму в месяц и получал сконфигурированные под собственные нужды вредоносные приложения, фактически готовые к распространению. В последнее время Exobot являлся одним из лидеров «рынка» мобильных банкеров, наряду с такими известными угрозами для Android, как BankBot, GM Bot, Mazar Bot и Red Alert.

Когда было объявлено о продаже исходных кодов малвари, ИБ-специалисты предупреждали, что вирусописатель, вероятно, переключился на какие-то другие проекты, а исходные коды Exobot, скорее всего, в ближайшее время будут опубликованы в сети, после того как троян кто-то купит (эксперты видели подобное множество раз). Именно так и произошло.

Журналисты Bleeping Computer сообщили, что еще в прошлом месяце неизвестные передали им копию исходных кодов Exobot. Месяц потребовался журналистами и экспертам компаний ESET и ThreatFabric, чтобы удостовериться в подлинности кодов трояна. В настоящее время «легитимность» исходников уже подтверждена и известно, что в распоряжении издания оказался код Exobot версии 2.5 (так называемый Trump Edition), то есть одна из последних версий, написанных оригинальным автором банкера.

При этом исследователи ThreatFabric пишут, что те же исходники были опубликованы в открытом доступе еще в мае 2018 года, так как покупатель трояна решил поделиться исходными кодами с сообществом. В настоящее время Exobot свободно распространяется уже на нескольких хакерских форумах.

Теперь ИБ-специалисты опасаются, что появление исходников банковского трояна в открытом доступе повлечет за собой неминуемый рост количества соответствующих вредоносных кампаний. Дело в том, что так происходит каждый раз, когда исходные коды какой-либо известной малвари попадают в сеть. К примеру, достаточно вспомнить утечку исходников Android-трояна BankBot или публикацию исходных кодов IoT-малвари Mirai, которые в итоге легли в основу множества вредоносов и используются до сих пор.

Аналитики ThreatFabric предупреждают, что Exobot может быть опасен даже для новейших версий Android ( Android 7, 8 и даже 9), так как преступники активно развивают механизм timing-инжектов, при помощи которых осуществляются оверлей-атаки. При этом малварь не требует от пользователя никаких специальных разрешений, тогда как большинство других банкеров по-прежнему запрашивают у жертвы доступ к Accessibility Service и Use Stats.