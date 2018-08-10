Может показаться, что всякие виджеты и гаджеты — это удел развесистых графических интерфейсов, авторы которых уже не знают, что бы еще приделать к операционной системе. Однако некоторые поклонники командной строки Linux тоже не чужды легкомысленных развлечений. Впрочем, красиво оформленную приборную панель можно считать и практичной — смотря что на нее поставить.

Предмет разговора — утилита под названием WTF. Это модульный дашборд, элементы которого ты выбираешь сам — в соответствии с твоими нуждами и размерами монитора. Например, можешь вывесить себе статистику по проекту в GitHub или GitLab, показывать таски из Jira и Trello, добавить информацию о заряде батареи, поставить красивый прогноз погоды, курсы криптовалют и даже добавить ту-ду-лист и заполнять его прямо на месте.

Помимо этого, WTF можно интегрировать с другими программами — например, через текстовый файл (модуль Textfile) или через стандартный вывод (модуль CmdRunner). Для облачной интеграции можно использовать ячейки в таблицах Google Spreadsheets: при помощи IFTTT в них удобно складывать информацию, полученную от других cервисов через API.

Однако, когда я принялся с энтузиазмом настраивать свой дашборд, меня ждало некоторое разочарование.

Нормально отобразился только вывод из текстового файла, куда специальный скрипт складывает курсы доллара и евро. А вот прекрасный прогноз погоды из wttr.in отображается битым. С Google Spreadsheets тоже не задалось: после подключения модуля WTF стал предлагать мне вставить из буфера обмена ключ разработчика, но потом жаловался, что ключ не подходит.

Придется теперь не забыть вернуться к этой штуке через годик и посмотреть, как продвигается разработка!