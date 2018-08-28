На прошлой неделе компания Microsoft выпустила обновление для майского пакета KB4100347, предназначенного Windows 10 и Windows Server 2016. Это обновление содержит микрокоды от компании Intel, которые позволяют защититься от уязвимостей класса Spectre. Что именно изменилось на этот раз, не совсем ясно, но издание Bleeping Computer сообщает, что пользователи массово жалуются на проблемы с производительностью, а также на то, что ОС перестала загружаться. Более того, пользователи процессоров AMD по какой-то причине тоже получили этот патч.

Что именно изменилось с выходом августовского обновления, неясно, так как разработчики Microsoft не обновляли соответствующую страницу с 24 июля 2018 года. Зато пользователи Reddit и форумов Microsoft сообщают, что патч вызывает серьезные проблемы с производительностью, если проигрывать музыку, используя браузер Chrome и другие приложения. Хуже того, многие жалуются, что после установки обновления Windows 10 перестает загружаться вовсе или бесконечно пытается запускать автоматический процесс восстановления. В основном такие проблемы наблюдаются у владельцев процессоров Xeon, а также у пользователей Intel i3, i5, i7.

Пока пользователи советуют друг другу избавиться от установленного обновления через Windows Recovery Environment, если ОС вообще перестала загружаться, или просто удалить его (если есть возможность загрузить систему). При этом пользователи, устанавливавшие майскую и августовскую версии патчей, обнаружили, что KB4100347 значится в истории обновлений дважды, что дополнительно вводит в заблуждение.

Особенно интересно, что обновление KB4100347, предназначенное для процессоров Intel, по какой-то причине получили и владельцы процессоров AMD. К счастью, для AMD патч, похоже, безвреден и не вызывает ничего похожего на вышеописанные проблемы.

Журналисты Bleeping Computer полагают, что Microsoft по ошибке раздала обновление пользователям AMD и неподдерживаемых процессоров Intel. Представители компании пока никак не прокомментировали ситуацию.

Напомню, что это далеко не первые проблемы с патчами для Meltdown и Spectre. Так как раскрытие данных об уязвимостях произошло раньше запланированного срока, почти все патчи были подготовлены в спешке. Первые исправления были несовместимы с некоторыми антивирусными решениями, вызывали отказ в работе некоторых систем, провоцировали BSOD и частые перезагрузки, а также заметно снижали производительность. В конечном счете, компания Intel даже была вынуждена приостановить распространение исправлений для уязвимости Spectre (Variant 2), призвав пользователей и производителей железа дождаться нормально работающих версий микрокодов.