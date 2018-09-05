Только в прошлом месяце стало известно, что более 200 000 маршрутизаторов Mikrotik были заражены майнинговой малварью. Теперь аналитики китайской ИБ-компании Qihoo 360 обнаружили в интернете еще около 370 000 потенциально уязвимых устройств Mikrotik. Более 7500 из них уже стали жертвами хакеров, но теперь проблема уже не только в майнинге: трафик этих устройств передается неизвестным третьим лицам.

Злоумышленники по-прежнему эксплуатируют RCE-уязвимость в составе Webfig и уязвимость CVE-2018-14847, которая была обнаружена в составе компонента Winbox и устранена в апреле текущего года. Эксплоиты для этой проблемы свободно доступны сразу в нескольких вариантах (1, 2, 3). Более того, эти уязвимости использовал инструмент ЦРУ под названием Chimay Red, о котором стало известно в рамках публикации Vault7 — огромного архива секретных документов и хакерских инструментов Центрального разведывательного управления США, который «утек» у спецслужб и оказался в распоряжении Wikileaks.

И исследователи пишут, что, несмотря на наличие патча, перед проблемой CVE-2018-14847 по-прежнему уязвимы более 370 000 из 1 200 000 роутеров MikroTik. Распределение скомпрометированных устройств по странам приведено на иллюстрациях ниже.

Помимо скрытого майнинга, злоумышленники теперь компрометируют устройства и иным образом. Так, выяснилось, что 7500 маршрутизаторов передают трафик TZSP (TaZmen Sniffer Protocol) на девять внешних IP-адресов.

Атакующие изменяют настройки анализа пакетов и направляют данные себе. По наблюдениям специалистов, самым «крупным игроком» здесь выступает 37[.]1[.]207[.]114 – туда передают информацию множество устройств.

Исследователи пишут, что атакующих особенно интересуют порты 20, 21, 25, 110, 144, 161 и 162 которые связаны с трафиком FTP, SMTP, POP3, IMAP и SNMP, соответственно.

Кроме того, эксперты предупреждают, что на 239 000 устройств атакующие активировали Socks4-прокси, используя порт TCP/4153, причем доступ есть только у подсети 95.154.216.128/25. Таким образом атакующие могут сохранять «связь» к устройствами даже после их перезагрузки, так как скомпрометированные маршрутизаторы время от времени выполняют внесенную в планировщик задачу: сообщают свой IP-адрес на заданный преступниками адрес.

Аналитики Qihoo 360 пишут, что пока неясно, для чего атакующие планируют использовать Sock4-прокси далее, но, судя по всему, они готовят нечто очень масштабное.

Владельцам устройств MikroTik настоятельно рекомендует установить новейшую версию прошивки, а также проверить настройки на предмет возможных изменений, внесенных преступниками.