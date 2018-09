Ранее на этой неделе стало известно, что за атакой на сайт и мобильное приложение авиакомпании British Airways, повлекшей за собой утечку финансовых и личных данных 380 000 человек, стояла хакерская группа MageCart.

Теперь эксперты по информационной безопасности обнаружили еще одну жертву малвари MageCart, на этот раз пострадал сервис Feedify, позволяющий администраторам сайтов встраивать в свои ресурсы push-уведомления, интегрируя в код сайтов JavaScript-библиотеки Feedify.

Первым компрометацию заметил ИБ-специалист, известный в Twitter под псевдонимом Placebo, в начале этой недели он сообщил, что один из JavaScript-файлов компании (feedbackembad-min-1.0.js) содержит вредоносный код,который похищает платежные данные пользователей.

Magecart on Feedify. A customer engagement tool. According to there website 4000+ website use there tooling/code. Fixed today after I notified them.@ydklijnsma @GossiTheDog pic.twitter.com/K2czXkUoHD

— Placebo (@Placebo52510486) September 11, 2018