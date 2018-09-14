25 августа 2018 года на платформе itch.io завершился замечательный конкурс для разработчиков игр: он назывался Demake JAM и был посвящен разработке «демейков» — упрощенных клонов известных игр. Как это выглядит, ты можешь посмотреть на странице с результатами, а на страницах игр ты в большинстве случаев обнаружишь браузерную версию, в которую можно тут же и поиграть.

К примеру, занявшая первое место игра Metro Cop — это демейк популярного в свое время виртуального тира Virtua Cop, Bio Evil 4 (второе место) — это, как ты можешь догадаться, двумерный платформер по мотивам Resident Evil 4, Low Mem Sky — плоская версия No Man’s Sky, разработанная на PICO-8. У этой ретроконсоли (о которой мы подробно писали в мартовском номере) всего 32 килобайта памяти, так что Low Mem — это не просто шутка.

Собственно, на PICO-8 создана немалая часть игр, присланных на Demake JAM. Среди них, к примеру, Low Knight (демейк Hollow Knight), Delunky (демейк Spelunky), Picoman Go (Hitman Go) и многие другие. Из того, что мне приглянулось, хочу обратить твое внимание на Pico Space Program — аналог Kerbal Space Program, который работает на PICO-8 и поставляется с исходными кодами.