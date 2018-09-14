Если ты хочешь стать настоящим мастером командной строки Unix, то не торопись выделять данные, выведенные какой-нибудь консольной командой, и отправлять их в Excel или OpenOffice Calc для превращения в диаграммы. Ведь есть способ сделать это, не покидая терминал!

Termgraph — это несложная утилита, написанная на Python, которая принимает на вход файлы с данными, разделенными символом табуляции, а на выходе рисует гистограммы из символов псевдографики (или, например, из эмодзи, если ты этого пожелаешь). Можно выбирать из горизонтальной или вертикальной ориентации, назначать цвета, рисовать разделенные столбики (stacked charts), а также создавать календари с тепловыми картами по дням.