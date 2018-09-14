Termgraph — это несложная утилита, написанная на Python, которая принимает на вход файлы с данными, разделенными символом табуляции, а на выходе рисует гистограммы из символов псевдографики (или, например, из эмодзи, если ты этого пожелаешь). Можно выбирать из горизонтальной или вертикальной ориентации, назначать цвета, рисовать разделенные столбики (stacked charts), а также создавать календари с тепловыми картами по дням.
Для работы Termgraph понадобится Python 3 и библиотека colorama. Пользоваться предельно просто: запускаешь termgraph и передаешь либо название файла с данными, либо сами данные в стандартный ввод. Цвета назначаются при помощи параметра color, например
termgraph data/ex4.dat --color {blue,red}. Кстати, как формировать данные, можешь посмотреть в примерах из папки data.
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