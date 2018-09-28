В начале сентября 2018 года в свет вышел Chrome 69, который подвергся жесткой критике со стороны экспертов, СМИ и сообщества. Пользователям и специалистам не понравилось сокрытие WWW и поддоменов из адресной строки (и баги, связанные с этой новой функциональностью), а также принудительная авторизации в браузере, которую многие эксперты сочли навязчивой и вводящей в заблуждение. Кроме того, ранее на этой неделе стало известно о том, что после команды на удаление всех файлов cookie, куки для сервисов Google из Chrome 69 не удаляются до тех пор, пока пользователь не разлогинится.

Судя по всему, инженеры Google все же решили обратить внимание на недовольство пользователей. В блоге компании появлюсь сообщение, написанное продакт-менеджером Chrome Заком Кохом (Zach Koch). Специалист рассказывает, что с релизом Chrome 70, запланированным на середину октября 2018 года, разработчики пересмотрят некоторые изменения внесенные в браузер.

Кох пишет, что все раскритикованных новшества были добавлены в Chrome с благими намерениями, но учитывая полученный фидбек, было решено откатить изменения и дать пользователям больше контроля.

В частности, в новой версии браузера появится опция Allow Chrome sign-in («Разрешить вход в Chrome»), с помощью которой можно будет регулировать автоматический вход в браузер и его зависимость от авторизации на других сервисах Google.

Также будет доработан UI, появятся более понятные индикаторы, которые помогут пользователям разобраться, когда выход в браузер выполнен, и когда включена или отключена синхронизация.

Кроме того, Chrome 70 вновь будет удалять все файлы cookie, не делая исключений для куки для сервисов самой Google.

Напомню, что проблема исключения из адресной стройки WWW и мобильных поддоменов тоже разрешилась похожим образом ранее в этом месяце. Разработчики решили временно отменить внесенные изменения и отправили функциональность на доработку.