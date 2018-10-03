В гостях у «Хакера» — Лев Матвеев, председатель совета директоров « СёрчИнформ », компании-производителя решений для защиты бизнеса на всех уровнях. В линейке продуктов «СёрчИнформ» — DLP-система против утечек информации, SIEM-система для выявления цифровых угроз в режиме онлайн, а также программа для учета рабочего времени. Однако рынок с каждым днем расширяет спектр задач, стоящих перед этими продуктами. О будущем корпоративных систем защиты — в сегодняшнем интервью.

— Расскажите о положении дел на рынке ИБ в России, что им движет сейчас?

— Мы переживаем знаковый период. Цифровизация стала чем-то осязаемым, уже нет заблуждения, что информация в цифровом мире неважна. Поэтому понимание, что безопасность — это не деньги на ветер, а необходимость, появилось и на обывательском, и на корпоративном, и на государственном уровне. И если говорить о корпоративной среде, тут подвижки наиболее заметны. Теперь не только специалисты по безопасности, но и руководители компаний все чаще задаются вопросом, как защитить информацию в компании, а это часто значит, что и бизнес в целом.

— Как эта ситуация меняет рынок продуктов для ИБ?

— Мы стали более матерыми. Это естественно. Если раньше требования к DLP-системам были минимальными, то сейчас их много. И значит, новичкам выйти на этот рынок сложнее. Это как с автомобилями: пару веков назад машины были такими примитивными, что повторить их не составляло особого труда. Но повторять теперь — когда клиент хочет джип, который за пять секунд разгонится до ста километров и остановится за пару десятков метров, — стало сложно, трудоемко. Люди сегодня не покупают машин, которые заводятся с кривого стартера — рукояткой из радиатора. И DLP-систему они хотят удобную и чтоб много умела. Эти требования будут меняться постоянно.

— Давайте обсудим требования к продуктам подробнее. Рынок систем защиты от внутренних угроз разделился на два лагеря. Представители первого стоят на том, что главная задача DLP — блокировать. Вы представляете второй лагерь и считаете, что для эффективной защиты блокировать мало, добавляете в свою DLP «нетипичные» для этого класса продуктов возможности. Почему?

— Мозги не заблокируешь. Если человек понял, что ему заблокировали один канал связи, он пойдет искать другой. В результате добьется своего, а служба безопасности ничего не узнает. Поэтому мы не советуем использовать блокировку, не говоря уж о том, что это нарушает рабочие процессы. Кроме того, я не видел такую службу безопасности, которая была бы экспертом во всех областях: в ИТ, в продажах, в маркетинге… Никто не может быть на сто процентов уверен, что именно нужно блокировать в каждом подразделении. Можно угадать с частью данных, но что с остальными?

Показательно, что в «КИБ СёрчИнформ» есть блокировка, но ее используют не больше 5% компаний. Остальные предпочитают работать на упреждение инцидентов.

— Но разве блокировка — это не упреждение?

— Это такое упреждение «на авось». Вот ситуация: у снабженца с поставщиком устный договор на откат. Ставки известны, и в нужный день поставщик шлет в компанию КП. Это легально и по процедуре — как блокировка поможет от сговора? Никак, блокировать нечего. А компания потеряет лишние деньги.

Или вот еще: сотрудник пишет коллегам, мол, директор — дурак и вообще у нас в компании все по блату. Блокировать ему возможность переписки с коллегами? Нет. И какой смысл — в курилке все равно пообщаются. Иногда такие истории заканчиваются саботажем, а ведь можно заранее разрешить ситуацию: дать другую работу человеку, изолировать или уволить и тем самым избежать будущего инцидента. Это другой уровень взаимодействия и информационной безопасности.

Я не говорю, что блокировка — это однозначно вредный инструмент. Он должен использоваться, но очень точечно — как «замок» на самой критичной информации. В то же время блокировать движение остальных данных нельзя, служба безопасности должна понимать, что происходит с ними, и контролировать эти процессы. Такой подход решает гораздо больше задач безопасности: он защищает компанию от финансовых потерь из-за самых разных инцидентов, не только утечек. Эту формулировку придумали не мы, а один из наших клиентов. Ее же взяли за основу для продвижения продуктов за рубежом.

— А чем отличается позиционирование в России и за рубежом?

— За рубежом привыкли, что DLP — это системы очень ограниченной функциональности, чья задача — предотвратить утечку. Но ведь есть и другие «паразиты», которые истощают бизнес: воровство, боковые схемы продаж, откаты, саботаж, шпионаж на конкурентов, внезапные увольнения и другие проблемы. Какие инструменты должны защищать от них? Наши продукты могут, и потому за рубежом мы называем весь комплекс Money Loss Prevention. Инструменты те же, отличается только маркетинг.

— Поделитесь кейсами борьбы с чем-то, кроме утечек?

— Далеко за примерами ходить не надо. У одного из клиентов был случай: сотрудник службы безопасности заметил, что менеджер по закупкам часто запускает процесс Photoshop. Возник резонный вопрос: зачем сотруднику графический редактор, если он не дизайнер, не маркетолог? Посмотрели скриншоты, видео с рабочего монитора — и обнаружили, что менеджер занимался подделкой коммерческих предложений от поставщиков. Чтобы «нарисовать» печать, особых навыков не требуется, это легко делается в графическом редакторе. Таким образом менеджер лоббировал «своих» поставщиков, хотя цены у других были ниже. Компания теряла деньги.

У нас есть целая подборка кейсов от клиентов — недобросовестные сотрудники организуют фирмы-боковики, берут взятки, занимаются промышленным шпионажем, просто ничего не делают весь день, при этом получают зарплату. Один из недавних нестандартных примеров: специалисты заказчика обнаружили в облаке документ с подозрительным содержанием. В документе в одной колонке были вписаны граммы, во второй — адрес, в третьей, как позже выяснилось, указание на «закладку» (например, «слева от двери под первым окном»). Скриншоты документа показали руководству и связались с отделом по борьбе с наркотиками.

Любой из подобных кейсов — не утечка информации как таковая. Однако подобные случаи однозначно подпадают под задачи специалистов по безопасности, и им нужен инструмент, который позволит такие инциденты обнаружить и расследовать.

— И мы с вами вернулись к злободневной для нашего ИБ-рынка теме: должна ли DLP делать больше, чем предотвращать утечки.

— Я считаю, российскому рынку тоже нужно больше, чем DLP. Просто нового названия для этого класса решений пока не нашлось, а исторически все задачи решаются силами систем против утечек. Наши клиенты приходят к нам за доработками, предлагают расширять функциональность продуктов, потому что угроз много, они разноплановые, для всех нужны инструменты. Но для оперативной работы эти инструменты должны быть интегрированы между собой. Если у клиента десять аналитиков, которые постоянно проводят расследования, такая хорошая интеграция продуктов в одном решении сэкономит каждому аналитику по двадцать минут в день, это в конечном итоге огромные деньги для компании.

Поэтому мы активно расширяем линейку продуктов (за последние три года — это два новых инструмента: SIEM и ProfileCenter), а также дополняем флагман «нетипичными» для DLP возможностями. Из последних обновлений — файловый аудитор в составе «КИБ СёрчИнформ».

— Разве КИБ не отлеживал работу с файлами раньше и почему это нетипичная функция DLP?

— Контроль контролю рознь. Естественно, любая DLP позволяет контролировать оборот файлов с каким-либо критичным содержанием, но аудит активности всех операций файловой системы — возможность нетиповая. При этом очень нужная при расследованиях, реконструкции нарушений. Вы правы, в нашей системе эта возможность присутствует давно. Файловый аудитор же является функциональным продолжением, который объединяет контекст и контент, дает новые инструменты аналитики. Фактически для решения этой задачи заказчики сейчас должны использовать отдельный вид систем, называемых DCAP — Data Centric Audit and Protection. Мы же предлагаем его в составе нашей DLP.

— Как планируете дальше развивать продукт?

— Прежде всего, работаем над улучшением производительности. По предварительным тестам она уже увеличилась на 30–40%. Дальше — оптимизация требований к железу, это критично для больших клиентов. Планы конкретизированы, их много, но я не вижу смысла раскрывать их подробно. Мы — компания практиков и стараемся не анонсировать, а рассказывать и сразу показывать.

Кроме того, мы видим, что конкуренты на нас равняются и выпускают аналогичные продукты, правда, с опозданием в три-четыре года, но мы бы не хотели давать им дополнительной форы. Пусть лучше смотрят на наши решения, когда они выйдут в релиз, как получилось с ProfileCenter.

— А как получилось с ProfileCenter?

— Пока все говорили про UEBA и UBA, мы решили, что статистического анализа мало, и пошли другим путем: сосредоточились на психологии инсайдера. Спустя год выпустили продукт, и сегодня ProfileCenter уже говорит сам за себя. У нас есть десять продаж, порядка 200 компаний тестируют возможности, делятся кейсами. И это конкретные задачи информационной и собственной безопасности: разрешить конфликт с минимальными потерями для компании; проверить тех, кого хотят повысить; найти тех, кто будет возмущен повышением коллеги и настроит коллектив против; собрать команду, которая не разругается в длительной командировке и не сорвет проект. Мы активно развиваем продукт, видим спрос и теперь уже уверены, что не прогадали с выбором направления.

— В завершение вопрос о недавней новости: вы готовы инвестировать в IT-проекты и создаете корпоративный венчурный фонд. Почему приняли такое решение?

— Создать венчурный фонд решили летом этого года. Мы стабилизировали собственный продукт, систему продаж и схему сопровождения клиентов. Имеем свободные ресурсы, считаем, что знаем, как нужно работать в корпоративном секторе, и умеем это. Так почему бы не монетизировать эти ресурсы и знания? До сих пор мы много инвестировали ресурсы и знания в собственный бизнес, вкладываясь в первую очередь в людей. Это всегда дает отдачу.

За период с мая 2017 года по текущий момент открыли три офиса: в Аргентине, Бразилии и Ливане. Все это благодаря тому, что удалось найти надежных людей, которые будут достойно представлять наши интересы в регионе. Сейчас наша стратегия предполагает экспансию в Индию и Юго-Восточную Азию с центром региона в Сингапуре, но пока не нашли достойных представителей. Кстати, если кто-то подскажет, будет классно. А пока мы ищем людей для своих проектов, готовы поддержать и интересные сторонние ИТ-проекты.