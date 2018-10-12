2 октября 2018 года вышло осеннее обновление Windows 10 с номером 1809, которое сразу же навредило некоторым пользователям. По признанию Microsoft, примерно в 0,01% случаев после установки апдейта 1809 в пользовательском каталоге users\User стирались файлы, не загруженные в облачное хранилище Onedrive.

Когда о проблеме стало известно, в Microsoft отменили обновление, и со всех сторон изучили его в поисках ошибок. Подробнее о причинах проблемы можно прочитать в блоге Microsoft. Обновление убрали не только из версии для рабочих станций, но и из серверной версии Windows и версии для IoT.

Тем временем пострадавшим порекомендовали пользоваться компьютером как можно меньше, и поскорее связаться с официальной службой поддержки Microsoft, чтобы получить инструкции по восстановлению файлов. Но, как оказалось, техподдержка Microsoft просто помогает запустить System Restore, поскольку перед установкой обновления Windows 10 автоматически создает точку восстановления — это решение первого уровня поддержки.

Тех, кто вручную отключил восстановление системы, связывают с поддержкой второго уровня. Там технические специалисты пробуют разные способы восстановления данных, в том числе восстановление файлов с помощью NTFS file records через удаленный доступ. Именно поэтому жертвам осеннего обновления советуют не трогать компьютер зря — чтобы не затереть эти записи новыми во время работы диска. Неизвестно, предлагают ли пользователям попробовать софт для восстановления файлов вроде Recuva.

К сожалению, удаление файлов — не единственная проблема. После того, как обновление выкатили снова (на этот раз только для участников программы Microsoft Insider), выяснилось, что оно вызывает синий экран смерти на компьютерах и ноутбуках производства HP.

Эти пользователи жалуются, что после обновления Windows 10 их машины падают в BSOD с ошибкой WDF_VIOLATION . Посетители bleepingcomputer.com заметили, что сбой вызывает файл C:\Windows\System32\drivers\HpqKbFiltr.sys , один из драйверов клавиатуры. Есть пользователи, у которых синий экран появляется безо всякого HpqKbFiltr.sys — также после осеннего обновления.

В Microsoft сообщают, что данные пропали лишь во время 0,01% установок обновления, но учитывая, что общая пользовательская база Windows 10 составляет сотни миллионов, это может означать тысячи случаев, если процент не занижен.