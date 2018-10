Обновление Windows 10, ставшее доступным 3 октября 2018 года (номер 1809), оказалось опасным: в некоторых случаях оно удаляет файлы из папок с документами и картинками. Сами пользователи пишут об этом в социальных сетях и жалуются в техническую поддержку Microsoft.

Некий Роберт Зико написал, что после обновления с его компьютера пропало 220 Гбайт данных. Некоторые данные ему удалось восстановить: несколько месяцев назад он делал резервную копию, однако новые файлы были утрачены безвозвратно и перетерты данными обновления Windows, пришедшего ночью в автоматическом режиме.

В «Твиттере» пользователи стали сами пытаться разобраться в причинах проблемы. Один из них утверждает, что если файлы отсутствуют в облачном хранилище OneDrive, но есть на диске, то с обновлением Windows они будут потеряны. Новая версия перезаписывает файлы, если они хранятся в пользовательском каталоге ( C:/Users/user/Documents/ ).

Heads up to anyone updating windows. Apparently, if you have documents saved in your user directory, i.e. users/JohnDoe, and not one drive, the update will delete EVERYTHING in that location. So if your "Documents" or "Pictures" don't have a one drive symbol, MIGRATE IMMEDIATELY!

