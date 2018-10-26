В начале сентября 2018 года представители авиакомпании British Airways сообщили о компрометации данных пользователей своего сайта и мобильного приложения. Под угрозой оказались все пользователи, осуществлявшие бронирование через официальный сайт или приложение компании в период с 25 августа по 5 сентября 2018 года. Тогда было известно о 380 000 пострадавших.

Хотя информация о паспортах и маршрутах клиентов в ходе утечки не пострадала, их личные и финансовые данные оказались в руках неизвестных злоумышленников.

Теперь представители British Airways опубликовали новый пресс-релиз, согласно которому, расследование инцидента выявило еще 185 000 потенциально скомпрометированных пользователей.

Так, выяснилось, что «утекли» личные данные еще 108 000 человек, без финансовой информации. К тому же, злоумышленники могли похитить информацию о банковских картах 77 000 пользователей, включая имя держателя карты, адрес биллинга, email-адрес, номер карты, дата окончания срока ее службы и даже номер CVV.

Интересно, что оригинальное сообщение о 380 000 пострадавших тоже оказалось неверным. Теперь British Airways сообщает, что первая партия обнаруженных жертв включала в себя лишь 244 000 человек.

Представители авиакомпании обещают в самом скором времени уведомить о случившемся всех потенциальных пострадавших, также им будут предоставлены услуги кредитного мониторинга.