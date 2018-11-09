В последнее время специалисты и простые пользователи то и дело обнаруживают различные проблемы и баги в Windows 10. Достаточно вспомнить, что происходило совсем недавно, после релиза октябрьского пакета обновлений. Также только вчера мы рассказывали о проблеме, связанной с невозможностью назначить программы по умолчанию.

Теперь пользователи жалуются на Reddit и официальных форумах поддержки, что столкнулись с новым багом. Лицензия Windows 10 Pro понижается до Windows 10 Home, из-за чего система вдруг сообщает, что не активирована и предлагает пользователю поискать возможную проблему.

Если пользователь соглашается провести диагностику, выясняется, что имеет место конфликт лицензий. Оказывается, что установка Windows 10 Pro пытается работать с лицензией для Windows 10 Home. По идее, в такой ситуации нужно либо менять ОС на версию Home, либо покупать ключ для Pro версии.

Один из пользователей Reddit сообщает, что в поддержке Microsoft ему ответили, что в компании уже знают о проблеме и работают над ее разрешением. По его словам, баг связан с неким сбоем на сервере активации и затронул пользователей в Японии, Корее, США и других странах.

Журналисты издания Bleeping Computer пишут, что связались с представителями Microsoft, и директор компании Джеф Джонс (Jeff Jones) подтвердил, что разработчикам известно о возникшей неразберихе. Джонс пообещал, что баг с активацией будет устранен в ближайшие сутки, и пользователи получат исправление автоматически. Пока же он советует продолжать пользоваться Windows 10 Pro, не обращая внимания на ошибку с лицензией.