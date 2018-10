Октябрьское обновление для Windows 10, похоже, войдет в историю, как одно из наиболее проблемных. Так, ранее в этом месяце уже выяснилось, что из-за обновлений ОС удаляет файлы пользователей, а после установки апдейтов возникает несовместимость драйверов, из-за чего обновившиеся машины демонстрируют своим владельцам BSOD. Затем обнаружилось, что из-за еще одной ошибки, касающейся драйверов, у части пользователей также пропадает звук.

Теперь BleepingComputer сообщает, что в Windows 10 (Build 1809) нашли еще одну проблему, тогда как вышеперечисленные баги к настоящему времени уже были устранены. Новая ошибка связана со встроенной функциональностью ОС и распаковкой архивов ZIP.

Как показано на иллюстрации ниже, в нормальных обстоятельствах операционная система спрашивает у пользователя, нужно ли перезаписать существующие файлы при распаковке архива, если в указанной директории уже содержится данный контент.

Однако Windows 10 1809 ни о чем подобном пользователя не спрашивает. Если попытаться распаковать архив (или перетащить один из файлов архива в новое место) туда, где уже существуют те же самые файлы, ОС попросту перезапишет их, ни о чем не спрашивая и не предупреждая.

На проблему активно жалуются пользователи Reddit, однако, похоже, баг проявляется не у всех. В частности, журналисты BleepingComputer сообщают, что так не сумели воспроизвести проблему у себя. К тому же один из инженеров Microsoft заверил в Twitter, что баг уже был устранен в Windows 10 Build 18234. Тем не менее, специалисты издания советуют пользователям на всякий случай быть осторожнее во время действий с архивами.

Yes, this issue was fixed in 18234

— Ronit Sajeey (@ItzLevvie) October 22, 2018