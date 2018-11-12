Споры о нужности и ненужности прав root ведутся давно. Обладание правами суперпользователя накладывает на пользователя определенную ответственность, снижает безопасность хранения данных, зачастую приводит к частичной или полной потере гарантии, а на некоторых смартфонах (Samsung) безвозвратно блокирует возможность использования некоторых оригинальных приложений. Все это может отпугнуть любых пользователей. Зато взамен ты получишь возможность использовать множество крутых штук.

Удобство управления

Права суперпользователя помогут значительно разнообразить, ускорить и сделать более удобной навигацию на устройстве. Например, Франсишку Баррозу (Francisco Barroso) сумел сделать новую систему жестов из MIUI 10 доступной практически для любых смартфонов со всеми анимациями и жестами. Для пользования достаточно установить приложение Fluid Navigation Gestures.

Приложение отлично настраиваемое: можно менять действия, чувствительность, размеры областей для жестов, действия при выполнении жестов. Права root ему не требуются, но в этом случае функциональность будет ограничена.

Tilt Scroll — еще одно полезное в управлении устройством приложение. Все, что оно делает, — это скроллит экран наклоном устройства в нужную сторону. Это может быть удобно, когда берешь смартфон грязными руками. В программе есть множество настроек: калибровка положения, включение/выключение функции встряхиванием и масса других полезных параметров.

Прокручивать списки, не касаясь экрана, также можно с помощью Fingerprint Gestures. Приложение позволяет назначить действия на прикосновение к сканеру отпечатков пальцев, а также, при наличии прав root, включить прокрутку списков.

Также списки можно прокручивать с помощью клавиш регулировки громкости. Для этого есть модуль Xposed XUpDown.

Ну и напоследок Overscan — приложение для работы со смартфоном одной рукой. Оно использует небольшой хак Android, позволяющий сдвинуть изображение на экране вниз. Из-за физических ограничений и природы хака отсутствует сжатие картинки по сторонам, а также есть проблемы с совместимостью: некоторые приложения (обычно лаунчеры) становятся непригодными к использованию в режиме Overscan.

Fluid Navigation Gestures и сложное меню Tincore Keymapper

Интернет и реклама

Пожалуй, самая наболевшая проблема всех пользователей смартфонов — ограничение использования интернета и борьба с рекламой.

AFWall+ — это брандмауэр. Блокировать разрешается любой софт, включая системные процессы вроде adb, drm и ota update. Таким образом, можно оставить доступ к интернету только одному приложению, например Opera Mini, или отрезать доступ к Сети отдельным приложениям, которым интернет нужен только для показа рекламы и слива пользовательских данных.

В случаях, когда полный запрет на использование интернета недопустим, а рекламу удалить все-таки хочется, выручит AdAway. Принцип работы этого блокировщика рекламы основан на модификации файла /system/etc/hosts , внутри которого описываются соответствия доменных имен и IP-адресов. AdAway добавляет в файл доменные имена рекламных площадок и присваивает им IP-адрес 127.0.0.1. Таким образом, запрашивая рекламу, приложения будут обращаться к самому смартфону, а он эти запросы отшибет.

AdAway имеет множество преимуществ перед использующими VPN-тоннель блокировщиками, такими как AdBlock и Blokada: он не занимает VPN, который может понадобится в самый неподходящий момент, он не потребляет ресурсы (фактически после модификации файла AdAway можно удалить), не отваливается при переключении между сетями.

AdAway не умеет блокировать рекламу в YouTube. Для этой цели можно использовать модуль Xposed YouTube AdAway.

Ну и последнее приложение в этом разделе — RouterNet. Это Wi-Fi-репитер. Используя Wi-Fi Direct, приложение создает сеть Wi-Fi, которая получает интернет от другой сети Wi-Fi (как режим WISP на роутере), позволяя покрыть интернетом «слепые» зоны. Из-за особенностей работы приложения поддерживается только WPA2.

AdAway и RouterNet