Минувшим летом мы рассказывали о закрытии одного из крупнейших сайтов, распространявшего ROM’ы старых игр, EmuParadise. Причиной для этого послужило поведение компании Nintendo, которая обратились в Федеральный суд Аризоны с жалобой на ресурсы LoveROMS.com и LoveRETRO.co, обвинив их в нарушении авторских прав и незаконном использовании торговых марок. В заявлении говорилось, что эти сайты являются одними из самых известных источников игрового пиратства в онлайне. Эти ресурсы принадлежали Джейкобу Матайасу (Jacob Mathias) и его жене, и их компании Mathias Designs LLC.

Вскоре после выдвижения обвинений со стороны Nintendo оба ресурса ушли в оффлайн, и за ними последовали многие другие сайты, испугавшись юридического преследования. Однако проблемы Матайасов на этом не закончились, и супругам все равно предстоял суд с японским гигантом.

Как сообщает издание Torrent Freak, бывшие владельцы LoveROMS.com и LoveRETRO.co решили не пытаться противостоять Nintendo в правовом поле, и стороны разрешили вопрос мировым соглашением, а также бессрочным судебным запретом.

Согласно документам (1,2), оказавшимся в распоряжении редакции, Матайас и его жена признали, что имели отношение к работе сайтов, на которых происходило прямое и опосредованное нарушение авторских прав и незаконное использование торговых марок, нанесшее Nintendo непоправимый ущерб. И согласились выплатить компании 12 230 000 долларов.

Журналисты отмечают, что в распоряжении пары вряд ли есть такая сумма, и, вероятно, эти пугающие цифры фигурируют лишь на бумаге, а Nintendo использует их для устрашения операторов других ROM-сайтов. На деле же Матайасы могут заплатить куда меньше, такой договоренности стороны могли достичь во время приватных переговоров.

Кроме того, стороны согласились подписать и постоянный судебный запрет, который помешает супругам впредь нарушать авторские права Nintendo, а также обяжет их передать компании все игры и эмуляторы, находящиеся в их распоряжении, и даже отдать Nintendo сайты LoveROMs.com и LoveRETRO.co.