Ограничения, которые в Apple наложили на iOS и программы для нее, не останавливают желающих делать с системой всякое разное. iSH — это одна из самых новых попыток затащить в систему линуксовский шелл, причем работает он внутри эмулятора x86.

Естественно, просто взять и поставить iSH из App Store не выйдет — такие штуки Apple обычно не пропускает в магазин. Разработчики воспользовались лазейкой под названием TestFlight — это эппловская программа, предназначенная для тестирования приложений. Установка от этого усложнилась не сильно: достаточно поставить TestFlight и перейти по соответствующей ссылке на сайте ish.app.

И вот перед нами Alpine Linux — минималистичный дистрибутив на основе BusyBox, который отличается скоростной загрузкой. Можешь набирать apk update , apk upgrade и начинать ставить нужные пакеты при помощи apk add <название> . Изначально в системе нет почти ничего — даже curl.

Я попробовал поставить и запустить Python — с установкой проблем не возникло, а вот REPL тут же вылетает, ругаясь на Bad System Call. Впрочем, запускать скрипты все же можно.

Также с некоторым трудом можно использовать Vim или nano. В nano, например, не нажимается Enter, когда хочешь сохранить файл, но можно нажать Ctrl-S и потом Ctrl-X. В Vim — сложности с курсором в режиме вставки.

На странице проекта есть списки вещей, которые не работают и которые точно работают (в нем, например, компиляторы). Такие нужные вещи, как git и pip, засветились и там, и там: совместимость есть, но проблемы подстерегают на каждом шагу.

Игрушечный Linux в телефоне — это, конечно, очень мило и забавно, но пока что не очень понятно, может ли от него быть какой-то прок. Например, я попробовал поставить Nmap: это принесло мне 97 мегабайт зависимостей и сообщения Illegal Instruction при попытке запуска.

Поскольку доступа к железу или локальной сети все равно нет, то гораздо продуктивнее будет поставить один из клиентов SSH (гораздо более продвинутых, чем iSH) и использовать Linux на удаленном сервере. А для локальных задач пригодится приложение Shortcuts и Pythonista — они, кстати, неплохо работают вместе.