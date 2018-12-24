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Small Square Smart Camera — это небольшая камера, которая подключается по Wi-Fi и снимает качественное видео в разрешении 1920×1080 с хорошим углом обзора. Помимо этого имеется ИК-подсветка для ночной съемки, удобное магнитное крепление, поддержка карт памяти до 64 Гб, порт USB для внешнего накопителя, динамик и микрофон для двухсторонней связи. В общем, при цене меньше двух тысяч рублей — более чем прилично.
Большой минус этой камеры в том, что работать с ней предполагается только из приложения Mi Home. А значит, видеопоток не направишь ни в серьезную систему наблюдения, ни интегрируешь с эппловским HomeKit. Однако благодаря усилиям энтузиастов все эти недостатки удалось устранить!
Разбираем камеру и читаем логи по UART
Внутри у камеры — чип ARM9, на котором работает обычный Linux. Наша цель — поставить прошивку, которая даст нам контроль над системой и позволит передавать видеопоток в формате RTSP. Но для начала я рекомендую подключиться через отладочный порт UART, чтобы иметь возможность смотреть лог на предмет ошибок.
Итак, вытаскиваем карту памяти, откручиваем два винта и вытаскиваем нижнюю часть на себя.
Далее:
- растаскиваем корпус в разные стороны;
- отсоединяем антенну Wi-Fi;
- откручиваем три винта внутри;
- отсоединяем шлейф камеры.
Доступ к UART получен!
Обрати внимание, что TTL уровень UART — 3,3 В (чип работает от 3,3 В), а сама камера питается от USB 5 В. Самым правильным решением будет подключиться только к GND, TX, RX, а питание подать через USB.
Теперь подпаиваем три проводка и подключаем переходник USB—UART.
С помощью программы minicom или putty получаем права root.
- Скорость соединения: 115200
- Логин: root
- Пароль: ismart12
Если вставить флешку, когда камера работает, то камера должна ее увидеть, подмонтировать и запустить скрипт модификации прошивки. При любых системных действиях в консоль выводится лог.
Модифицируем прошивку камеры для работы RTSP
Последняя версия прошивки, которую можно модифицировать с помощью fang-hacks — это 3.0.3.56. Поэтому первым делом нужно сделать даунгрейд.
- Скачиваем прошивку XiaoFang_FWv3.0.3.56.
- Форматируем карту памяти microSD в FAT32.
- В корень карты распаковываем архив с файлами прошивки.
- Отключаем питание камеры.
- Вставляем карту памяти в камеру.
- Нажимаем и удерживаем кнопку Setup на камере.
- Включаем питание камеры, удерживаем кнопку Setup.
- Примерно через две минуты камера поприветствует тебя на китайском.
Даунгрейд прошивки закончен, можно переходить к применению хака.
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