Китайская фирма Xiaomi знаменита не только своими мобильными телефонами, но и недорогими гаджетами, выбор которых ширится с каждым годом. Одна проблема: работают они зачастую только с фирменными приложениями и хабами. В этой статье я покажу, как модифицировать камеру Xiaomi Small Square Smart Camera ценой $25, чтобы сначала заполучить доступ ко всему интересному, а затем интегрировать в экосистему Apple.

Small Square Smart Camera — это небольшая камера, которая подключается по Wi-Fi и снимает качественное видео в разрешении 1920×1080 с хорошим углом обзора. Помимо этого имеется ИК-подсветка для ночной съемки, удобное магнитное крепление, поддержка карт памяти до 64 Гб, порт USB для внешнего накопителя, динамик и микрофон для двухсторонней связи. В общем, при цене меньше двух тысяч рублей — более чем прилично.

Xiaomi Small Square Smart Camera
Xiaomi Small Square Smart Camera

Большой минус этой камеры в том, что работать с ней предполагается только из приложения Mi Home. А значит, видеопоток не направишь ни в серьезную систему наблюдения, ни интегрируешь с эппловским HomeKit. Однако благодаря усилиям энтузиастов все эти недостатки удалось устранить!

 

Разбираем камеру и читаем логи по UART

Внутри у камеры — чип ARM9, на котором работает обычный Linux. Наша цель — поставить прошивку, которая даст нам контроль над системой и позволит передавать видеопоток в формате RTSP. Но для начала я рекомендую подключиться через отладочный порт UART, чтобы иметь возможность смотреть лог на предмет ошибок.

Итак, вытаскиваем карту памяти, откручиваем два винта и вытаскиваем нижнюю часть на себя.

Если всё прошло успешно, ты увидишь нечто подобное
Если всё прошло успешно, ты увидишь нечто подобное

Далее:

  • растаскиваем корпус в разные стороны;
  • отсоединяем антенну Wi-Fi;
  • откручиваем три винта внутри;
  • отсоединяем шлейф камеры.

Доступ к UART получен!

Доступ к UART
Доступ к UART

Обрати внимание, что TTL уровень UART — 3,3 В (чип работает от 3,3 В), а сама камера питается от USB 5 В. Самым правильным решением будет подключиться только к GND, TX, RX, а питание подать через USB.

Теперь подпаиваем три проводка и подключаем переходник USB—UART.

USB-UART
USB-UART

С помощью программы minicom или putty получаем права root.

  • Скорость соединения: 115200
  • Логин: root
  • Пароль: ismart12

Если вставить флешку, когда камера работает, то камера должна ее увидеть, подмонтировать и запустить скрипт модификации прошивки. При любых системных действиях в консоль выводится лог.


 

Модифицируем прошивку камеры для работы RTSP

Последняя версия прошивки, которую можно модифицировать с помощью fang-hacks — это 3.0.3.56. Поэтому первым делом нужно сделать даунгрейд.

  1. Скачиваем прошивку XiaoFang_FWv3.0.3.56.
  2. Форматируем карту памяти microSD в FAT32.
  3. В корень карты распаковываем архив с файлами прошивки.
  4. Отключаем питание камеры.
  5. Вставляем карту памяти в камеру.
  6. Нажимаем и удерживаем кнопку Setup на камере.
  7. Включаем питание камеры, удерживаем кнопку Setup.
  8. Примерно через две минуты камера поприветствует тебя на китайском.

Даунгрейд прошивки закончен, можно переходить к применению хака.

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