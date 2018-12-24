Китайская фирма Xiaomi знаменита не только своими мобильными телефонами, но и недорогими гаджетами, выбор которых ширится с каждым годом. Одна проблема: работают они зачастую только с фирменными приложениями и хабами. В этой статье я покажу, как модифицировать камеру Xiaomi Small Square Smart Camera ценой $25, чтобы сначала заполучить доступ ко всему интересному, а затем интегрировать в экосистему Apple.

Small Square Smart Camera — это небольшая камера, которая подключается по Wi-Fi и снимает качественное видео в разрешении 1920×1080 с хорошим углом обзора. Помимо этого имеется ИК-подсветка для ночной съемки, удобное магнитное крепление, поддержка карт памяти до 64 Гб, порт USB для внешнего накопителя, динамик и микрофон для двухсторонней связи. В общем, при цене меньше двух тысяч рублей — более чем прилично.

Большой минус этой камеры в том, что работать с ней предполагается только из приложения Mi Home. А значит, видеопоток не направишь ни в серьезную систему наблюдения, ни интегрируешь с эппловским HomeKit. Однако благодаря усилиям энтузиастов все эти недостатки удалось устранить!

Разбираем камеру и читаем логи по UART

Внутри у камеры — чип ARM9, на котором работает обычный Linux. Наша цель — поставить прошивку, которая даст нам контроль над системой и позволит передавать видеопоток в формате RTSP. Но для начала я рекомендую подключиться через отладочный порт UART, чтобы иметь возможность смотреть лог на предмет ошибок.

Итак, вытаскиваем карту памяти, откручиваем два винта и вытаскиваем нижнюю часть на себя.

Далее:

растаскиваем корпус в разные стороны;

отсоединяем антенну Wi-Fi;

откручиваем три винта внутри;

отсоединяем шлейф камеры.

Доступ к UART получен!

Обрати внимание, что TTL уровень UART — 3,3 В (чип работает от 3,3 В), а сама камера питается от USB 5 В. Самым правильным решением будет подключиться только к GND, TX, RX, а питание подать через USB.

Теперь подпаиваем три проводка и подключаем переходник USB—UART.

С помощью программы minicom или putty получаем права root.

Скорость соединения: 115200

Логин: root

Пароль: ismart12

Если вставить флешку, когда камера работает, то камера должна ее увидеть, подмонтировать и запустить скрипт модификации прошивки. При любых системных действиях в консоль выводится лог.

Модифицируем прошивку камеры для работы RTSP

Последняя версия прошивки, которую можно модифицировать с помощью fang-hacks — это 3.0.3.56. Поэтому первым делом нужно сделать даунгрейд.

Скачиваем прошивку XiaoFang_FWv3.0.3.56. Форматируем карту памяти microSD в FAT32. В корень карты распаковываем архив с файлами прошивки. Отключаем питание камеры. Вставляем карту памяти в камеру. Нажимаем и удерживаем кнопку Setup на камере. Включаем питание камеры, удерживаем кнопку Setup. Примерно через две минуты камера поприветствует тебя на китайском.

Даунгрейд прошивки закончен, можно переходить к применению хака.