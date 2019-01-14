Еще в 2017 году разработчики Adobe анонсировали официальную дату прекращения поддержки Flash. Тогда было решено, что технологию окончательно «умертвят» в конце 2020 года, и ее поддержку прекратят такие компании, как Apple, Facebook, Google, Microsoft, Mozilla. Место Flash должны занять HTML5, WebGL и WebAssembly, которые уже достаточно «повзрослели», чтобы заменить собой продукт Adobe.

Разработчики Mozilla опубликовали график своих действий относительно Adobe Flash. Согласно планам разработчиков, уже в текущем 2019 году Flash будет отключен по умолчанию, после чего пользователи смогут включить плагин для конкретных сайтов лишь через настройки браузера. Согласно bugzilla, ожидается, что это произойдет с релизом Firefox 69, то есть осенью текущего года (текущая стабильная версия – Firefox 64).

Следующим шагом станет окончательное удаление Flash из кодовой базы браузера, и это произойдет уже в начале 2020 года. Впрочем, сообщается, что ESR-версии Firefox продолжат поддерживать Flash до конца 2020 года.