Разработчики Twitter сообщили об устранении бага, который существовал в официальном приложении Twitter для Android более четырех лет. Из-за этой ошибки приватные твиты некоторых пользователей могли быть доступны поисковым машинам, а также посторонним людям, не входящим в число подписчиков.

We’ve become aware of and fixed an issue where the “Protect your Tweets” setting was disabled on Twitter for Android. Those affected have been alerted and we’ve turned the setting back on for them. More here: https://t.co/0qM5B1S393

— Twitter Support (@TwitterSupport) January 17, 2019