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Существуют универсальные софтверные хабы, которые поддерживают множество устройств с разными протоколами, например openHUB, Home Assistant, Domoticz, ioBrocker. Поддержка Modbus, ZigBee, Z-Wave, 1-Wire и других протоколов обеспечивается с помощью открытых модулей сторонних разработчиков.
Это универсальный подход, однако в таком варианте страдает качество работы самих устройств: не все функции поддерживаются, бывает, что устройства работают некорректно или не работают вовсе. С контроллером Z-Way таких проблем не возникает.
Z-Way отличается тем, что поддерживает любые устройства с Z-Wave, но делает это на основе официальных стандартов. Другие протоколы добавляются с помощью модулей, написанных на C/C++, или приложений на JavaScript. Использование языка C/C++ позволяет писать быстрые кросс-платформенные программы, поэтому Z-Way может работать как на мощном сервере, так и на встраиваемой системе. Например, есть сборки для роутеров Zyxel и накопителей WD. Софт для разных платформ ты найдешь на сайте проекта.
Установка Z-Way на Raspberry Pi
Для работы Z-Way требуется плата RaZberry, устанавливаемая в колодку GPIO Raspberry Pi. Плата занимает первые десять пинов, но использует только следующие: 3,3 В, GND, RX, TX. Z-Way можно установить на любое поколение Raspberry Pi.
Существует несколько способов установки.
Минимальная установка. На последнем Raspbian скачиваем и ставим в систему пакет deb. При этом будет установлен только сервер Z-Wave без удаленного доступа.
$ wget https://storage.z-wave.me/z-way-server/z-way-2.3.8_armhf.deb
$ sudo dpkg -i z-way-2.3.8_armhf.deb
Обычная установка. На последнем Raspbian запускаем установочный скрипт. Будет установлен сервер Z-Wave и активирован удаленный доступ.
$ wget -q -O - razberry.z-wave.me/install | sudo bash
Максимальная установка. Есть готовый образ системы c уже установленным сервером Z-Wave, активированным удаленным доступом и настроенным Wi-Fi в режиме точки доступа. Это самый простой и быстрый способ поднять полноценный хаб умного дома на Raspberry Pi.
Вот как записать образ на карточку, если у тебя Mac.
$ wget https://storage.z-wave.me/z-way-server/razberry-2.3.8-wifi_stretch.img.zip
$ unzip razberry-2.3.8-wifi_stretch.img.zip
$ diskutil umount /dev/disk2s1
$ sudo dd if=./razberry-2.3.8-wifi_stretch.img of=/dev/rdisk2 bs=16m
В Linux различается разве что команда монтирования. Но если возникнут сложности или у тебя Windows, то можешь воспользоваться сторонним софтом — например, Etcher.
На свежеустановленном Z-Way нужно найти IP-адрес контроллера RaZberry в локальной сети. Можно посмотреть на роутере список подключенных устройств, а можно зайти на сайт удаленного доступа https://find.z-wave.me и увидеть подключенный контроллер. При первом старте предлагается установить пароль администратора.
Добавление беспроводных датчиков Z-Wave
После успешного запуска системы домашней автоматизации можно добавить пару датчиков Z-Wave и посмотреть, на что они способны. В моем распоряжении оказался датчик движения Philio PSP05, работающий от батарейки CR123A, и лампа RGBW Z-Wave.Me ZMR_LBA60 с цоколем E27.
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