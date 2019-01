В начале текущей недели стало известно, что баг в FaceTime позволяет звонящему получить доступ к чужим микрофону и камере, даже если на звонок вообще не ответили. Из-за этой проблемы разработчики Apple были вынуждены экстренно увести в оффлайн Group FaceTime, чтобы защитить пользователей от массовой эксплуатации бага.

Как выясняется теперь, первым проблему обнаружил 14-летний подросток из Аризоны Грант Томпсон (Grant Thompson), и это произошло больше недели назад, 19 января 2019 года. Подросток играл в Fortnite и координировал свои действия с друзьями через групповой звонок FaceTime, когда случайно добавил сам себя к разговору и обнаружил опасный баг.

Мать Гранта, Мишель Томпсон (Michele Thompson), попыталась уведомить разработчиков Apple об опасной ошибке всеми возможными способами. В Twitter женщина писала, что уже направила компании баг-репорт, вкратце описывала саму проблему и утверждала, что у них с сыном есть видео, демонстрирующее эксплуатацию ошибки в деле. Кроме того, Мишель направила аналогичное сообщение в Facebook, написала письмо в Apple, направила факс и позвонила в поддержку компании.

My teen found a major security flaw in Apple’s new iOS. He can listen in to your iPhone/iPad without your approval. I have video. Submitted bug report to @AppleSupport …waiting to hear back to provide details. Scary stuff! #apple #bugreport @foxnews

К сожалению, на сообщения Томпсон не обратил внимания практически никто, а в Apple попросту проигнорировали все ее попытки сообщить о баге. В поддержке женщине и вовсе предложили войти под аккаунтом разработчика и заполнить баг-репорт по всем правилам. Одним из немногих, кто заметил сообщения женщины, был ИТ-предприниматель Джон Мейер (John Meyer), который связался с Томпсонами, проверил баг в работе и позже опубликовал у себя в Twitter все отправленные ими сообщения и документы, подчеркивая, что Мишель и ее сын сделали все, что могли, и сделали это правильно.

Quick facts from my call with the 14 year old’s mom:

— Yes, a 14 year old discovered this bug. He did so "around" Saturday, 1/19

— Mother is a local lawyer in AZ and sent a formal notice to Apple on 1/25

— That formal notice the mom sent to Apple on 1/25 is attached pic.twitter.com/RMbXp3huab

— John H. Meyer (@BEASTMODE) January 29, 2019