На рынке мобильных ОС уже много лет доминирует Android, оставляя значимую нишу только для iOS. Как насчет альтернативы? В этой статье мы изучим как раз такой вариант — мобильную операционную систему Sailfish OS финской компании Jolla. Посмотрим, каково это иметь на телефоне настоящий Linux (лишенный родовых болячек Nokia N900).

INFO Sailfish переводится как «рыба парусник», а jolla – это по-фински «лодочка», родственник нашего ялика. Вот такая рыбацкая терминология.

На самом деле у Android есть и другие конкуренты, например Tizen. Но все же Sailfish — единственная система, которую можно установить на некоторые смартфоны прямо сейчас, плюс Jolla успела выпустить пару моделей под своей маркой, и эти аппараты все еще присутствуют на рынке.

Sailfish — это, по сути, прямой наследник операционки Meego. Эту систему ты, возможно, успел увидеть в аппарате Nokia N9. Meego — полноценный Linux, обладающий, помимо ядра, привычным набором компонентов, таких как Systemd, Pulseaudio и Wayland. Никаких виртуальных Java-машин, только хардкор!

Пользовательская среда — самобытная разработка Jolla, написанная на Qt 5 и QML. Управление в Sailfish построено на жестах и касаниях, поэтому отдельной кнопки Home системе не требуется. Для разблокировки нужно дважды коснуться экрана и затем смахнуть его в сторону. Навигация по системе строится на свайпах.

Центральный экран занимает список приложений, который можно пролистывать. Делаем свайп вниз — вылезает шторка с типами подключений, небольшой свайп вверх — появляется нижний док с избранными приложениями, а если потянуть сильнее — покажется основная сетка приложений. Пролистывая экраны в стороны, можно переключаться между тремя основными режимами: сеткой приложений, экраном уведомлений и миниатюрами запущенных задач. Виртуальных рабочих столов, как в Android, тут нет, но к этому быстро привыкаешь.

Часть UI написана с использованием Silica — собственного расширения QML, которое Jolla не отдает сообществу (так же как и движок «умного» ввода текста). Все остальное имеет открытый исходный код.

Что касается аппаратов, на которых работает эта ОС, то это Jolla Jolla (sic!), Jolla C, Inoi R7 (смартфон среднего уровня под отечественным брендом) и несколько региональных моделей, названия которых вряд ли тебе что-то скажут. М-да, негусто… Но парни в Jolla вовремя подсуетились и поучаствовали в программе Sony Open Devices. Результатом стало создание отдельной версии Sailfish X для смартфонов Sony Xperia X и XA2. Это уже другое дело! Имея современную «соньку», можно заменить Android на Sailfish и вдохнуть воздух свободы полной грудью… Но, как в анекдоте, тут есть нюанс.

Нюансы

Ты, конечно, знаешь, что операционка без собственной экосистемы приложений мало чего стоит. Вокруг Jolla существует сплоченное, но все же маленькое сообщество, которое потихоньку пилит программы под свою любимую систему. «Из коробки» в Sailfish есть неплохой набор приложений, включая вполне годный веб-браузер на Gecko. Но этого, конечно, мало.

Есть сайт openrepos.net — что-то вроде COPR в Fedora или OBS в openSUSE. Там можно найти много всего, но качество софта… не очень.

Понимая, что с такими ресурсами на рынке удержаться невозможно, основатели Jolla договорились со швейцарской компанией Myriad Group AG о лицензировании их продукта Alien Dalvik — сторонней реализации Android runtime. Для Sailfish стали доступны тысячи приложений из мира Android. Входной барьер низок как никогда: достаточно уметь скачивать файлы APK по ссылкам из Google Play.

В итоге, помимо Storeman (клиента для OpenRepos), в системе имеется полноценный «фирменный» клиент магазина Jolla, где примерно половина ассортимента помечена значком с роботом — это и есть приложения с Android. Интеграция с ними максимально бесшовная.

Второй момент, который тоже очень важен, — это наличие в операционной системе драйверов, позволяющих ей нормально поддерживать сторонние аппараты со всеми их датчиками и сенсорами. Со времен Nokia N9 (а это 2011 год) упомянутую проблему так никто и не решил, поэтому нативных драйверов для мобильного железа в Sailfish почти нет.