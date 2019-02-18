Месяц назад мы опубликовали рекламное объявление сайта Goodoffer24, которое предлагало купить ключи для Windows 10 Pro и Office 2016 Pro за очень скромные деньги. Как и следовало ожидать, эти выгодные предложения вызвали вопросы.

Конечно, публикуя такую рекламу, мы надеялись на то, что читатели «Хакера» сами поймут, что именно им предлагают купить, откуда берутся такие ключики и каких последствий можно ожидать при их покупке. Если вкратце, то подобные ключи обычно работают, но теоретически могут быть отозваны компанией Microsoft, поскольку используются не совсем по назначению. Также, обладая подобной лицензией, вполне можно ожидать сюрпризов при переустановке ОС.

И вот Goodoffer24 вновь предлагает нашим читателям скидку на свои продукты, и мы снова оставляем за вами право воспользоваться или не воспользоваться этим предложением, действуя на свой страх и риск.

В качестве повода на этот раз — 23 февраля. Представь, какое может получиться мощное сочетание самых приятных вещей: носки и ключ от Microsoft Office 2016 Pro за 21,97 евро!

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Напоминаем, что сначала следует загрузить нужные версии программ на свой компьютер и лишь потом активировать их с помощью приобретенного ключа. Скачать программы можно с официального сайта Microsoft по ссылкам ниже.