LDAP-зап­росы лежат в осно­ве раз­ведки Active Directory: от Kerberoasting в Impacket до сбо­ра гра­фа в BloodHound. Филь­тры, атри­буты и база поис­ка ста­новят­ся удоб­ными сиг­натура­ми для детек­та подоз­ритель­ной активнос­ти. В этой статье раз­берем, как устро­ены такие зап­росы, где имен­но их мож­но монито­рить и какие при­емы обфуска­ции помога­ют менять фор­му зап­роса, сох­раняя тот же резуль­тат.

Внут­ри боль­шинс­тва скрип­тов раз­ведки работа­ет LDAP. Нап­ример, ког­да ты запус­каешь скрипт GetUserSPNs. py из Impacket, он отправ­ляет LDAP-зап­рос в служ­бу катало­гов со сле­дующим филь­тром:

( &( objectCategory=person)( !( userAccountControl: 1. 2. 840. 113556. 1. 4. 803:=2))(servicePrincipalName=*))

Этот филь­тр зап­рашива­ет все вклю­чен­ные учет­ные записи поль­зовате­лей с непус­тым SPN — то есть учет­ные записи, для которых мож­но зап­росить билет TGS.

Сбор­щики BloodHound исполь­зуют раз­ные зап­росы, которые получа­ют спи­сок всех объ­ектов в Directory Service. Нап­ример, RustHound ис­поль­зует зап­рос такого вида:

(objectClass=*)

Ана­логич­но зап­рашива­ется информа­ция по LDAP при раз­ведке сер­висов AD CS, SCCM и дру­гих.

Од­нако у команд защиты пос­тепен­но появ­ляет­ся все боль­ше спо­собов отлавли­вать раз­ведку инфраструк­туры через LDAP. В сегод­няшней статье раз­берем эти методы, а так­же пос­мотрим, какие есть воз­можнос­ти для обфуска­ции зап­росов от средств защиты.

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Краткая теория LDAP и служб каталогов

Пе­ред тем как перей­ти к обна­руже­нию атак и спо­собам защиты, давай сна­чала раз­берем­ся, что такое LDAP и как он работа­ет. Если по‑прос­тому, LDAP — это база дан­ных AD. Дан­ные хра­нят­ся в служ­бе катало­гов (Directory Service) в виде дре­вовид­ной струк­туры. Объ­ект домена — корень, от которо­го отхо­дят вет­ви с катего­риями дан­ных.

Клас­сичес­кий LDAP-зап­рос Search сос­тоит из сле­дующих полей:

BaseObject ( StartingNode ) — точ­ка, отку­да нач­нется поиск. Нап­ример, это может быть весь домен или отдель­ная вет­ка с поль­зовате­лями, если тебе инте­рес­ны толь­ко объ­екты поль­зовате­лей;

( ) — точ­ка, отку­да нач­нется поиск. Нап­ример, это может быть весь домен или отдель­ная вет­ка с поль­зовате­лями, если тебе инте­рес­ны толь­ко объ­екты поль­зовате­лей; Scope — параметр LDAP-зап­роса Search, который опре­деля­ет глу­бину поис­ка. Зна­чение subtree подой­дет, если нужен поиск во вло­жен­ных вет­ках, onelevel — если нужен поиск на одном уров­не, без углубле­ния в вет­ки. Еще есть base — поиск толь­ко по одно­му объ­екту, базе;

подой­дет, если нужен поиск во вло­жен­ных вет­ках, — если нужен поиск на одном уров­не, без углубле­ния в вет­ки. Еще есть — поиск толь­ко по одно­му объ­екту, базе; филь­тр зап­роса — усло­вие, которо­му дол­жны соот­ветс­тво­вать иско­мые объ­екты;

зап­рашива­емые атри­буты — атри­буты, которые будут зап­рошены у най­ден­ных объ­ектов.

Сам филь­тр зап­роса сос­тоит из сле­дующих час­тей:

ис­комый атри­бут;

зна­чение;

опе­ратор срав­нения;

от­рицание — если нуж­но исклю­чить опре­делен­ные объ­екты.

При­мер филь­тра зап­роса:

(name=Bob)