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Внутри большинства скриптов разведки работает LDAP. Например, когда ты запускаешь скрипт
GetUserSPNs. из Impacket, он отправляет LDAP-запрос в службу каталогов со следующим фильтром:
(&(objectCategory=person)(!(userAccountControl:1.2.840.113556.1.4.803:=2))(servicePrincipalName=*))
Этот фильтр запрашивает все включенные учетные записи пользователей с непустым
SPN — то есть учетные записи, для которых можно запросить билет TGS.
Сборщики BloodHound используют разные запросы, которые получают список всех объектов в Directory Service. Например, RustHound использует запрос такого вида:
(objectClass=*)
Аналогично запрашивается информация по LDAP при разведке сервисов AD CS, SCCM и других.
Однако у команд защиты постепенно появляется все больше способов отлавливать разведку инфраструктуры через LDAP. В сегодняшней статье разберем эти методы, а также посмотрим, какие есть возможности для обфускации запросов от средств защиты.
warning
Статья имеет ознакомительный характер и предназначена для специалистов по безопасности, проводящих тестирование в рамках контракта. Автор и редакция не несут ответственности за любой вред, причиненный с применением изложенной информации. Распространение вредоносных программ, нарушение работы систем и нарушение тайны переписки преследуются по закону.
Краткая теория LDAP и служб каталогов
Перед тем как перейти к обнаружению атак и способам защиты, давай сначала разберемся, что такое LDAP и как он работает. Если по‑простому, LDAP — это база данных AD. Данные хранятся в службе каталогов (Directory Service) в виде древовидной структуры. Объект домена — корень, от которого отходят ветви с категориями данных.
Классический LDAP-запрос
Search состоит из следующих полей:
-
BaseObject(
StartingNode) — точка, откуда начнется поиск. Например, это может быть весь домен или отдельная ветка с пользователями, если тебе интересны только объекты пользователей;
-
Scope — параметр LDAP-запроса Search, который определяет глубину поиска. Значение
subtreeподойдет, если нужен поиск во вложенных ветках,
onelevel— если нужен поиск на одном уровне, без углубления в ветки. Еще есть
base— поиск только по одному объекту, базе;
- фильтр запроса — условие, которому должны соответствовать искомые объекты;
- запрашиваемые атрибуты — атрибуты, которые будут запрошены у найденных объектов.
Сам фильтр запроса состоит из следующих частей:
- искомый атрибут;
- значение;
- оператор сравнения;
- отрицание — если нужно исключить определенные объекты.
Пример фильтра запроса:
(name=Bob)
В результате применения фильтра сервер вернет нам все объекты, у которых в атрибуте
name есть значение
Bob.
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