Компания Apple оповестила разработчиков (участников программы Apple Developer), что до 27 февраля 2019 года им стоит настроить двухфакторную аутентификацию (2ФА), если они еще этого не сделали. В противном случае разработчики могут лишиться доступа к аккаунту и Certificates, Identifiers & Profiles, то есть к разделу, где происходит управление сертификацией приложений.

В послании компании сказано, что двухфакторная аутентификация является дополнительным слоем защиты, оберегающим Apple ID  разработчика и его учетную запись.

Как выяснилось, это письмо может ввести многих в заблуждение, так как на самом деле 2ФА станет обязательным требованием далеко не для всех. Разработчик  Кристофер Пиксли (Christopher Pickslay) обратился за разъяснением содержимого письма к сотрудникам Apple Developer Relations, и те сообщили, что включить 2ФА до конца февраля должны только владельцы аккаунтов (Account Holder). То есть для разработчиков с ролью Admin это не необходимо.

Стоит отметить, что на прошлой неделе стало известно, что против Apple был подан судебный иск. Пользователь судятся с Apple из-за того, что двухфакторная аутентификация, навязываемая компанией, отнимает слишком много времени, а отключить ее порой невозможно.

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