Компания Apple оповестила разработчиков (участников программы Apple Developer), что до 27 февраля 2019 года им стоит настроить двухфакторную аутентификацию (2ФА), если они еще этого не сделали. В противном случае разработчики могут лишиться доступа к аккаунту и Certificates, Identifiers & Profiles, то есть к разделу, где происходит управление сертификацией приложений.

В послании компании сказано, что двухфакторная аутентификация является дополнительным слоем защиты, оберегающим Apple ID разработчика и его учетную запись.

Как выяснилось, это письмо может ввести многих в заблуждение, так как на самом деле 2ФА станет обязательным требованием далеко не для всех. Разработчик Кристофер Пиксли (Christopher Pickslay) обратился за разъяснением содержимого письма к сотрудникам Apple Developer Relations, и те сообщили, что включить 2ФА до конца февраля должны только владельцы аккаунтов (Account Holder). То есть для разработчиков с ролью Admin это не необходимо.

Apple Dev Relations told me you don’t have to use 2FA on your developer account unless it’s the Account Holder role. If you have the Admin role, you can still manage certificates, profiles etc without 2FA.

Too bad the announcement has none of that info https://t.co/r603xeYoj2

— Christopher Pickslay (@cpickslay) February 15, 2019