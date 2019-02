Специалисты компании Bitdefender, совместно с Европолом, румынской полицией и другими представителями правоохранительных ведомств со всего мира, представили обновленную версию своего инструмента для спасения данных, пострадавших от вымогателя GandCrab. Утилита работает для наиболее новых версий малвари, включая 5.1.

Текущая версия дешифровщика – уже третья по счету. Напомню, что GandCrab был обнаружен в январе 2018 года и с тех пор стал одним из наиболее распространенных и активных вымогателей в мире, придя на смену Locky и Cerber. Еще прошлой весной специалисты Bitdefender выпустили бесплатный инструмент для расшифровки пострадавших файлов, но тогда авторы малвари спешно обновили GandCrab, и для новых версий вымогателя дешифровщик уже не работал. Осенью 2018 года появилась вторая версия инструмента, однако история повторилась: в ответ на действия экспертов операторы малвари вновь обновили свой «продукт», и дешифровщик снова стал бесполезен во многих случаях.

Также стоит отметить, что расшифровке по-прежнему не поддаются файлы, пострадавшие от GandCrab версий 2 и 3, но специалисты уверяют, что эти версии малвари, активные между февралем и июлем прошлого года, распространены куда меньше других.

По статистике специалистов Bitdefender, на данный момент бесплатные дешифровщики данных для разных версий GandCrab уже помогли примерно 10 000 жертв вымогателя, суммарно сэкономив пострадавшим более 5 000 000 долларов США.

Журналисты Bleeping Computer отмечают, что авторы GandCrab традиционно отреагировали быстро: ИБ-специалисты уже зафиксировали появление GandCrab 5.2, для которого декриптор не работает.

#GandCrab 5.2 samples, probably response to the new decryptorhttps://t.co/hdu3yqPk8rhttps://t.co/joeQiuE2Eb

— Tamas Boczan (@tamas_boczan) February 19, 2019