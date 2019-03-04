Развернув HomelabOS на своем сервере, ты сможешь в один клик устанавливать софт из предложенного набора. Всего сейчас доступно 35 программ, среди которых средства для автоматизации, медиасерверы, торрент-клиент с надстройками для скачивания передач и сериалов по расписанию, файловые хостинги, вики и репозиторий кода Gitea, средства синхронизации контактов и заметок, агрегатор RSS и многие другие вещи.
Список (ценный, кстати, и сам по себе) растет с каждой новой версией HomelabOS и по мере поступления заявок от пользователей. Каждое приложение — это контейнер Docker, что, с одной стороны, означает повышенную надежность, с другой — сулит оверхеды по производительности, так что HomelabOS — не для совсем слабых конфигураций.
Для развертывания тебе потребуется сервер с Ubuntu (на момент написания этой заметки требуемая версия — 18.04), настроенный на авторизацию ключом, а также Ansible на твоей локальной машине. Единственная (но важная) часть набора, установка которой пока что не автоматизирована, — это OpenVPN, но есть простые инструкции по запуску.
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