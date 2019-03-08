Первое, с чем сталкиваешься, когда хочешь сделать коллаж из нескольких фотографий, — это необходимость убрать фон у картинки. Чего только не придумали, чтобы упростить эту задачу! Сервис с говорящим названием remove.bg максимально облегчает процесс и не требует никаких дополнительных манипуляций — достаточно загрузить картинку.

В этом же и главный недостаток remove.bg — он сам решает, где фон, а где объект и какие объекты нужны, а какие нет. В основе, как нынче принято, — ИИ на базе глубокой нейросети. И надо отдать должное этому алгоритму: он неплохо справляется с растрепанными волосами и прочими тонкими материями, зачастую неподвластными обычной «волшебной палочке» в Photoshop.

На выходе ты получаешь картинку в формате PNG с прозрачным фоном, которую можно тут же отправить в редактор. Регистрироваться на remove.bg не нужно, никаких квот нет.

Кстати, если тебе вдруг понадобится сделать картинку покрупнее, не теряя в качестве, то обрати внимание на другой сервис — LetsEnhance.io. Он позволяет бесплатно обработать до пяти изображений и справляется с задачей намного лучше, чем ресайз в фоторедакторе.