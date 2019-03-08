В этом же и главный недостаток remove.bg — он сам решает, где фон, а где объект и какие объекты нужны, а какие нет. В основе, как нынче принято, — ИИ на базе глубокой нейросети. И надо отдать должное этому алгоритму: он неплохо справляется с растрепанными волосами и прочими тонкими материями, зачастую неподвластными обычной «волшебной палочке» в Photoshop.
На выходе ты получаешь картинку в формате PNG с прозрачным фоном, которую можно тут же отправить в редактор. Регистрироваться на remove.bg не нужно, никаких квот нет.
Кстати, если тебе вдруг понадобится сделать картинку покрупнее, не теряя в качестве, то обрати внимание на другой сервис — LetsEnhance.io. Он позволяет бесплатно обработать до пяти изображений и справляется с задачей намного лучше, чем ресайз в фоторедакторе.
Egor3f
08.03.2019 at 19:00
Работает только для фотографий с людьми. Фон у животных и неодушевлённых объектов сервис убирать не умеет.
Заголовок кликбейтный, хакер, хотя бы проверяйте о чём пишете: не «убирает фон», а «выделяет людей»