Если ты занимаешься аналитикой мобильных приложений или разрабатываешь их, то знаешь о таких десктопных инструментах, как IDA apktool или Jadx . Но бывает, что компьютера под рукой нет, а тебе срочно нужно проанализировать приложение. В этой статье я приведу примеры хороших утилит для Android, которые помогут тебе решить эту проблему.

Эмулятор терминала для Android

Инструментом Terminal Emulator for Android я пользуюсь очень давно. Он полезен для запуска различных команд на мобильном устройстве. А с правами root возможностей будет еще больше: например, ты сможешь посмотреть информацию о любом процессе или получить доступ к файлам любого приложения.

Это чем-то похоже на ADB, только в контексте мобильного приложения.

Xposed Installer

Этот инструмент работает только под рутом и позволяет изменять приложения и системные сервисы Android. Самые типичные примеры модификаций: удаление из приложений рекламы, переназначение задач на основные кнопки, увеличение времени работы батареи. Звучит весьма здорово, не так ли? Однако самая распространенная проблема, с которой сталкивается большинство желающих поставить этот инструмент, — сложность установки. Очень часто это приложение просто не ставится на девайс. Иногда установка Xposed может «окирпичить» устройство.

Принцип платформы Xposed заключается в способности загружать код для определенного модуля Java перед началом любого app_process , тем самым контролируя его поведение. Так что модули Xposed могут выполнять код при запуске процесса приложения. Возможно, звучит вдохновляюще, но на самом деле это страшная вещь. Например, ты запускаешь модуль, а он захватывает все возможные функции приложения, включая переводы денег и ввод паролей, если такое поведение предусмотрено в приложении. Поэтому, если ты не доверяешь автору конкретного модуля, советую воздержаться от его установки на свое устройство.

Лучше попробуй написать свой собственный модуль, в котором ты будешь полностью уверен.

MT Manager

Очень мощный и простой в использовании инструмент для управления файлами.

Он предназначен для редактирования, клонирования, шифрования и оптимизации пользовательских и системных файлов APK прямо на телефоне. Фактически это файловый менеджер, который может работать с APK и его содержимым. Его часто используют для того, чтобы взломать платные функции приложения.

Принцип работы этого инструмента довольно прост: он анализирует файлы DEX и файлы ресурсов APK, позволяет изменять их, а затем перепаковывает. MT Manager можно найти в открытом доступе.

INFO APK Studio — аналог приложения для персонального компьютера.