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Эмулятор терминала для Android
Инструментом Terminal Emulator for Android я пользуюсь очень давно. Он полезен для запуска различных команд на мобильном устройстве. А с правами root возможностей будет еще больше: например, ты сможешь посмотреть информацию о любом процессе или получить доступ к файлам любого приложения.
Это чем-то похоже на ADB, только в контексте мобильного приложения.
Xposed Installer
Этот инструмент работает только под рутом и позволяет изменять приложения и системные сервисы Android. Самые типичные примеры модификаций: удаление из приложений рекламы, переназначение задач на основные кнопки, увеличение времени работы батареи. Звучит весьма здорово, не так ли? Однако самая распространенная проблема, с которой сталкивается большинство желающих поставить этот инструмент, — сложность установки. Очень часто это приложение просто не ставится на девайс. Иногда установка Xposed может «окирпичить» устройство.
Принцип платформы Xposed заключается в способности загружать код для определенного модуля Java перед началом любого
app_process, тем самым контролируя его поведение. Так что модули Xposed могут выполнять код при запуске процесса приложения. Возможно, звучит вдохновляюще, но на самом деле это страшная вещь. Например, ты запускаешь модуль, а он захватывает все возможные функции приложения, включая переводы денег и ввод паролей, если такое поведение предусмотрено в приложении. Поэтому, если ты не доверяешь автору конкретного модуля, советую воздержаться от его установки на свое устройство.
Лучше попробуй написать свой собственный модуль, в котором ты будешь полностью уверен.
INFO
Подробнее о работе с Xposed читай в статье «Сам себе моддер: как изменить Android с помощью Xposed». На десктопе в качестве альтернативы можно использовать Frida, подробнее — в статье «Инъекция для андроида. Внедряем код в чужие приложения с помощью Frida».
MT Manager
Очень мощный и простой в использовании инструмент для управления файлами.
Он предназначен для редактирования, клонирования, шифрования и оптимизации пользовательских и системных файлов APK прямо на телефоне. Фактически это файловый менеджер, который может работать с APK и его содержимым. Его часто используют для того, чтобы взломать платные функции приложения.
Принцип работы этого инструмента довольно прост: он анализирует файлы DEX и файлы ресурсов APK, позволяет изменять их, а затем перепаковывает. MT Manager можно найти в открытом доступе.
INFO
APK Studio — аналог приложения для персонального компьютера.
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