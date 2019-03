В конце февраля 2019 года специалисты Check Point сообщили о серьезной уязвимости (CVE-2018-20250) в WinRAR и продемонстрировали ее эксплуатацию. Практически все 500 млн пользователей WinRAR оказались под угрозой, так как найденная проблема существовала в коде архиватора примерно 19 лет.

Проблему устранили с релизом WinRAR 5.70 Beta 1, еще в январе текущего года. Разработчики приняли решение отказаться от поддержки формата ACE вовсе. Тем не менее, первые атаки на уязвимость были замечены экспертами уже в феврале, а на прошлой неделе стало известно, что для бага появилось уже более 100 разных эксплоитов.

Теперь специалисты 360 Threat Intelligence Center предупредили о появлении шифровальщика JNEC.a, который написан на .NET и тоже распространяется с помощью свежей уязвимости.

Warning!!!Possibly the first #ransomware (vk_4221345.rar) spread by #WinRAR exploit (#CVE-2018-20250). The attacker lures victims to decompress the archive through embedding a corrupt and incomplete female picture. It renames files with .Jnec extension.https://t.co/MHNgHw7zAI pic.twitter.com/Tn5SoXht2A

— 360 Threat Intelligence Center (@360TIC) March 18, 2019