В третий раз за последние два года Еврокомиссия наложила на компанию Google крупный штраф. На этот раз проблемы у поискового гиганта возникли из-за злоупотребления своим доминирующим положением на рынке рекламы. В частности, речь идет о AdSense for Search. То есть дело в не тех рекламных объявлениях, что отображаются в результатах поиска Google.com, дело в с кастомном поиске через Google, который может быть встроен на другие сайты (как правило, для поиска по ним же).

По данным регулятора, более 10 лет (с 2006 по 2016 годы) Google пользовалась тем, что занимает доминирующую позицию в сфере рекламы и мешала другим компаниям конкурировать и развиваться. Google не только навязывала компаниям свою рекламную платформу, но также не позволяла своим конкурентам размещать рекламные объявления на таких сайтах, тогда как реклама самой Google получала лучшие места («премиальное размещение» или Premium Placement). Происходившее хорошо иллюстрирует представленная регулятором иллюстрация.

Хотя на этот раз Google сотрудничала с Еврокомиссией, а в работу AdSense давно были внесены изменения, из-за допущенных нарушений компания все равно должна будет выплатить штраф в размере 1,49 млрд евро (1,69 млрд долларов США).

Как было упомянуто выше, это уже третий крупный штраф, полученный Google от европейского регулятора. Так, в 2017 году компанию обязали выплатить 2,4 млрд евро из-за манипуляций результатами поиска, а в 2018 году еще 4,34 млрд из-за многочисленных антимонопольных нарушений, связанных с мобильной ОС Android.

Напомню, что в 2018 году претензии Еврокомиссии сосредоточились вокруг следующих нарушений антимонопольных правил:

если производитель желает интегрировать Play Store в свои устройства, он также обязан (в числе прочего) установить на них приложение Google Search и браузер Chrome;

компания Google платила неназванным крупным производителям и мобильным операторам, чтобы те эксклюзивно предустанавливали Google Search на свои устройства;

компания Google не позволяла производителям, которые хотели использовать предустановленные приложения Google на своих устройствах, распространять гаджеты на базе других версий Android (форков), помимо одобренных Googlе.

Интересно, что именно теперь, когда стало известно о новом решении Еврокомиссии и новом штрафе, специалисты Google анонсировали, что в ближайшее время европейские пользователи Android смогут самостоятельно решать, каким поисковиком и браузером они хотят пользоваться по умолчанию. В свою очередь, для Google Play, Google Chrome и Google Search были созданы отдельные лицензии, и производители смогут предложить покупателям альтернативу.

При этом в компании в очередной раз подчеркнули, что Google никогда не вынуждала людей пользоваться только своими сервисами и приложениями, а пользователи всегда могли и могут отключить или удалить определенные приложения, браузеры и поисковые решения, воспользовавшись вместо них любыми другими.