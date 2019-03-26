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Что такое CORSIDA?
Аббревиатура CORSIDA придумана мной и расшифровывается как Cross-Origin Resource Status Identification Attack. Суть CORSIDA заключается в идентификации статуса кросс-доменных ресурсов посредством злоупотребления манифестом AppCache: URL существует, редирект, ошибка.
INFO
Механизм CORS используется в современных браузерах и позволяет предоставлять веб-странице доступ к ресурсам другого домена.
CORSIDA схожа с CSRF. Выполняя CORSIDA, злодей стремится заполучить твою конфиденциальную информацию, косвенно хранящуюся в браузере. Для этого ему нужно, чтобы ты посетил его сайт, страницы которого слегка вредоносны. И когда я говорю «слегка», я имею в виду, что они практически безобидны. На них нет и намека на эксплоиты, которые могли бы помочь злоумышленнику заполучить контроль над твоим браузером. Но эти слегка зараженные страницы содержат вполне допустимые теги HTML и скрипты для инклудинга кросс-доменного контента. Идентифицировать злонамеренное поведение такого вредоносного сайта возможно, но очень сложно.
Чем опасна CORSIDA
Злодей может использовать базовую версию CORSIDA, чтобы определить, сохранен ли в твоем браузере логин и пароль веб-приложения. Часто, когда ты заходишь на свою личную страницу, то или иное приложение делает условный редирект: если в браузере нет логина и пароля, то происходит редирект на страницу залогинивания, а если есть, то не происходит.
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