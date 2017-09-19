МВД РФ сообщило о ликвидации крупного русскоязычного даркнет-маркета RAMP (Russian anonymous marketplace), проведенной еще в июле 2017 года. О закрытии торговой площадки, чьим основным товаром являлись наркотики, стало известно из ответа заместителя министра внутренних дел РФ Михаила Ваничкина на запрос депутата Госдумы Антона Горелкина о мерах, принимаемых ведомством против распространения наркотиков в интернете. Запрос парламентария был направлен еще в августе 2017 года, и ранее о закрытии RAMP не сообщалось.

Представители ТАСС, сообщают, что Ваничкин подчеркнул, что МВД на постоянной основе реализует «комплекс мер, направленный на выявление и пресечение деятельности участников преступных группировок, занимающихся распространением синтетических наркотиков, сильнодействующих веществ, прекурсоров и кокаина бесконтактным способом при помощи сети интернет. Основные усилия направлены на пресечение каналов поставок наркотиков и ликвидацию организованных групп и преступных сообществ, занимающихся их сбытом».

Также замглавы МВД сообщил, что в первом полугодии 2017 года выявлено 3775 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, совершенных с использованием интернет-технологий, к уголовной ответственности было привлечено 1583 лица, а из незаконного оборота изъято свыше 760 кг наркотиков. Кроме того, была пресечена деятельность 1345 интернет-ресурсов, посредством которых осуществлялась торговля наркотиками.

В разговоре с корреспондентом ТАСС Горелкин назвал полученный ответ «отличной новостью» и напомнил, что RAMP «существовал в так называемом даркнете, скрытой от простых пользователей части интернета, более пяти лет» (сайт был основан в 2012 году). При этом он выразил удивление в связи с тем, что об этом крупном успехе правоохранительных органов не сообщалось официально, и призвал министерство информировать общество о прогрессе в борьбе с наркобизнесом.

По информации Deep Dot Web, по состоянию на июль 2017 года, RAMP был второй по популярности торговой площадкой после AlphaBay. В настоящее время из четверки лидеров «на плаву» остался только Dream Market, у которого, согласно последним данным, дела тоже идут не слишком хорошо.