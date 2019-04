Местные СМИ Северной Ирландии пристально следят (1, 2, 3, 4) за деятельностью группировки, которая с начала года атакует банкоматы на территории страны. Этот случай интересен тем, что злоумышленники не взламывают устройства, а используют против них грубую силу и тяжелую технику, а именно экскаваторы.

На счету этой группы уже девять успешных ограблений, последнее из которых произошло на этой неделе. По информации прессы, для таких «взломов» преступники угоняют строительную технику, а затем буквально выкорчевывают банковскую аппаратуру из стен, грузят банкомат в машину и быстро покидают место преступления. Некоторые из этих инцидентов попали в объективы камер наблюдения, к примеру, одну из таких записей можно увидеть в твите ниже.

This is the moment a cash machine was ripped from a petrol station wall by a digger stolen from down the road. The ATM's then loaded onto a Citroen Berlingo van which had its roof cut off. It's the eighth machine stolen in Londonderry this year. (This footage is double-time) pic.twitter.com/tn8xXZdTge

— Amanda Nunn (@AmandaNunnC5) April 8, 2019