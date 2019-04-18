Любая новая технология рождает новый вид грязных делишек, и мобильные приложения не исключение. В этой статье я расскажу тебе, чем занимаются разработчики, решившие переступить через правила Google Play, а иногда и через законы государства. Ты узнаешь, откуда берутся фальшивые отзывы и наштампованные приложения, которыми забит маркет.

Для честных разработчиков магазин Google Play далеко не самая благоприятная среда. Если приложение не вышло в лидеры, то пользователи его никогда не найдут и денег, потраченных на разработку, оно не вернет. К тому же Google — это, по сути, монополист, который не оставляет разработчикам права выбора. Либо ты публикуешься в магазине, либо твое приложение обречено, и ты заработаешь больше, если откроешь ларек с шаурмой.

Однако находятся люди, которые извлекают прибыль из сложившейся ситуации, — это мобильные пираты. Занимаются они почти тем же, чем и разработчики обычных приложений, но во главу угла ставят прибыль любой ценой. Ради этого нарушаются законы государств или правила торговых площадок, и в ход идут самые грязные методы раскрутки и монетизации.

В остальном пиратская команда похожа на обычных разработчиков. В нее набирают программистов, дизайнеров, специалистов по контенту, копирайтеров и аналитиков. Программисты и дизайнеры работают над самим приложением, копирайтеры пишут тексты описаний, аналитики выбирают нишу для атаки и подбирают ключевые слова для текстов копирайтеров. Еще в команде обязательно есть «публикаторы» — они, как ты можешь догадаться, заливают приложения в маркет. И конечно, у штурвала пиратского судна стоит капитан и руководит процессом.

Нынешние пираты стараются по возможности легализоваться. Можно даже говорить о том, что с 2014 года, когда подобный бизнес в СНГ только зарождался, они сформировали плотное сообщество.

Что держит приложение на плаву?

Для торговых площадок всегда остро стоит вопрос, в какой последовательности стоит отдавать пользователю приложения при поиске. Есть, например, два приложения «Морской бой», оба — игры в одном жанре и с похожим дизайном. Одному человеку больше нравится первое, другому — второе. Как выбрать? А что, если приложений много десятков и все они похожи?

Как ни крути, большая часть установок почти всегда приходится на первые три приложения в списке. Можно ли сделать так, чтобы они всегда были лучшими? Чтобы уловить абстрактные «полезность» и «нужность», понадобятся объективные метрики. Можно взять количество установок, среднюю пользовательскую оценку, среднее время использования, количество денег, которые пользователи тратят в приложении, и так далее.

По отдельности эти показатели не особенно эффективны, ведь трактовать их можно по-разному. Например, более полный справочник лекарств может иметь меньшее число установок, чем менее полный, если тот был опубликован на два года раньше и успел набрать пользовательский трафик.

И конечно, почти все количественные показатели поддаются накрутке. Самое простое — это накрутить установки приложения. Это можно сделать при помощи ботов или мотивированных установок («мотив» на языке пиратов).

Сейчас для учета в ранжировании в Google используют совокупность всех измеряемых факторов, а формулу расчетов все время меняют во имя «улучшения», точнее — увеличения доходов платформы.