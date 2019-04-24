Облачные провайдеры активно продвигают VPS с твердотельными накопителями. Эта услуга стала настолько популярной, что маркетологи придумали для нее специальный термин — SSD-хостинг.

Накопители на основе флеш-памяти типа NAND начали активно вытеснять традиционные жесткие диски на серверах относительно недавно. Благодаря отсутствию движущихся частей они превосходят предшественников по всем техническим параметрам и позволяют существенно увеличить производительность дисковой подсистемы, обычно являющейся самой «медленной» частью любого компьютера. Выбрать поставщика услуг непросто, поэтому мы решили опубликовать небольшой пошаговый гайд по услугам основных отечественных провайдеров.

Шаг 1. Зачем это нужно?

Первый вопрос, на который следует ответить: действительно ли твоему виртуальному серверу необходим твердотельный накопитель, или можно обойтись традиционным жестким диском (HDD) с магнитными головками? Благодаря отсутствию движущихся частей SSD намного надежнее. Это не отменяет необходимости резервного копирования важных данных, но существенно снижает вероятность внезапного выхода VPS из строя из-за отказа накопителя.

Второй важный момент: скорость чтения и записи у SSD в несколько раз выше, чем у HDD. Особенно это заметно, если твой проект предполагает множество операций ввода-вывода в единицу времени. Преимущества SSD видны невооруженным глазом, если приложения работают с большими реляционными базами данных, которые не помещаются в память целиком (скажем, если на VPS будет развернуто «1С:Предприятие»).

Еще один возможный сценарий — достаточно сильно нагруженный веб-сервер. Во время работы он производит большое количество операций чтения/записи, и низкопроизводительная дисковая подсистема может стать узким местом для пользователей даже при избытке вычислительных ресурсов VPS и пропускной способности сети.

SSD-хостинг может понадобиться и для организации файлового хранилища с постоянно изменяемыми данными. Сценариев масса, и даже для организации хранения резервных копий возможностей HDD может не хватить: быстрое считывание там не нужно, но иногда имеет значение скорость создания бэкапов.

В любом случае нужно представлять конфигурацию сервера и профиль его нагрузки, тогда вопрос о том, есть ли смысл платить больше за SSD-хостинг, отпадет сам собой.

Шаг 2. SSD, SATA, SAS или NVMe — в чем разница?

Теперь, пожалуй, стоит разобраться с терминами. В конфигураторах виртуальных машин отечественных провайдеров можно увидеть аббревиатуры SSD, SAS и NVMe. Хотя любой твердотельный накопитель с флеш-памятью типа NAND и управляющим контроллером попадает под определение SSD (solid-state drive), отечественные хостеры чаще всего называют так устройства с последовательным интерфейсом SATA (Serial ATA). Довольно часто встречаются твердотельные накопители SAS (Serial Attached SCSI) — этот интерфейс разработан для замены параллельного интерфейса SCSI и обратно совместим с SATA.

Интерфейс SAS используют для высокопроизводительных решений, тогда как SATA больше подходит для клиентских дисков и запоминающих устройств высокой емкости. Эта тенденция сохраняется, хотя в последние годы на рынке появилось немало быстрых твердотельных SATA-накопителей для серверов. Как и SATA, SAS — необязательно SSD. Магнитные жесткие диски с таким интерфейсом все еще доступны.

Чтобы преодолеть накладываемые интерфейсом SATA ограничения скорости передачи данных, был создан логический интерфейс NVMe (NVM Express — от англ. Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification). Работающие через него запоминающие устройства подключаются к шине PCI Express и позволяют получить более низкие задержки. Благодаря новому набору команд и оптимизированному механизму обработки очередей, они эффективно используют возможности NAND и обеспечивают более высокую производительность. Сейчас накопители NVMe считаются последним словом техники, и конфигурации с ними обычно дороже конфигураций с SATA или SAS.

Шаг 3. Что такое IOPS?

Если мы говорим о физическом компьютере, критерии выбора типа накопителя очевидны. С производительностью виртуального сервера все сложнее. Когда на одном физическом хосте работает множество гостевых виртуальных машин (операционных систем), приходится как-то делить между ними доступ к вычислительным мощностям, оперативной памяти, сетевым интерфейсам и дисковой подсистеме. Каждому гостю в произвольный момент времени не требуется максимум прописанных в условиях его тарифа возможностей, а потому возникает задача разумной балансировки нагрузки исходя из неких прогнозируемых ее показателей.

Провайдер выставляет лимиты на использование гостями ресурсов: применительно к дисковой подсистеме это означает, что ограничения на операции ввода-вывода неизбежны, а в чистую «железную» арифметику будут внесены программные коррективы. Тем не менее твердотельные накопители даже при таком использовании существенно превосходят магнитные жесткие диски по производительности.

Шаг 4. Сравниваем тарифы

Здесь мы уже вплотную подходим к используемым провайдерами принципам тарификации. Если отбросить лишние сложности, их всего два — по объему накопителя и по количеству операций ввода-вывода в секунду (IOPS — от англ. Input/Output Operations Per Second). Разумеется, с учетом типа устройства хранения данных.

На самом деле арифметика здесь может быть очень непростой, особенно у хостеров, которые предлагают облачные серверы с тарификацией за фактически используемые ресурсы (а некоторые считают и операции ввода-вывода, IOPS). В общем, разные компании применяют различные подходы или их комбинации, и это нужно учитывать.

Обычно в стоимость виртуальной машины входит некий накопитель, и если его тип и объем можно выбрать, то получится узнать и стоимость услуги, двигая ползунок конфигуратора: по изменению цены нетрудно посчитать стоимость гигабайта.

Мы взяли шесть провайдеров и свели их средние тарифы в общую таблицу. Все они позволяют менять конфигурации серверов, и это здорово упростило нам задачу. В России чаще всего практикуется оплата за объем накопителя без отдельной тарификации IOPS. При этом ограничения на операции ввода-вывода, разумеется, присутствуют у всех, но в явном виде обычно не указываются.

Вот тарифы на твердотельные накопители (за месяц).

FirstVDS 1cloud Cloud4Y, 5000 — 30000 IOPS (без НДС) UltraVDS bigd.host RuVDS Mail.ru Cloud Solutions CloudMTS (без НДС) Без указания типа интерфейса Гбайт/месяц (р.) 10 или 20 19 SATA 1 Гбайт/месяц (р.) 10 22 20 SAS 1 Гбайт/месяц (р.) 17–150 9 15 NVMe 1 Гбайт/месяц (р.) 13

Тарифы со скидкой при оплате сразу за год.

UltraVDS bigd.host RuVDS SATA 1 Гбайт/месяц (р.) 17,6 SAS 1 Гбайт/месяц (р.) 6,3 12 NVMe 1 Гбайт/месяц (р.)

Шаг 5. Выбор

Как видишь, ценовой разброс достаточно велик, однако это мало о чем говорит — в зависимости от конкретных аппаратных конфигураций производительность дисковых подсистем виртуальных машин может быть разной, отсюда и разница в цене.

Конфигурацию с NVMe из рассмотренных провайдеров предлагает только FirstVDS. У Cloud4Y есть очень дорогие высокопроизводительные накопители SAS, но такие затраты имеют смысл разве что для запуска крупных высоконагруженных сервисов и требовательных к ресурсам корпоративных приложений. Стоит выделить bigd.host: провайдер предлагает производительные твердотельные накопители SAS по наиболее низкой цене и дает очень хорошую скидку при оплате сразу за год — в этом случае цена снижается до 6,3 рубля за 1 Гбайт. Этот вариант, пожалуй, выглядит наиболее привлекательным для среднестатистического частного клиента.