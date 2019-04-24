Мобильная платформа iOS — одна из немногих операционных систем, для которых не существует антивирусов. Несмотря на высокую популярность айфонов и айпадов, разработчики антивирусных программ не в состоянии освоить эту привлекательную для них нишу в силу архитектурных особенностей iOS: платформа просто не предоставляет прикладным программам доступ к файловой системе, без которого никакая антивирусная проверка невозможна в принципе. Кроме того, большинство владельцев мобильных устройств от Apple уверены, что вредоносных программ для iOS не существует в природе. Так ли это? Давай разберемся.

Немного теории

Общеизвестный факт: все приложения в iOS выполняются в так называемой песочнице — изолированной среде, из которой они не могут получить непосредственный доступ к компонентам операционной системы и других программ. Это обеспечивает высокую безопасность ОС: при работе в sandbox приложение взаимодействует только с собственными данными и ресурсами, поэтому вредоносной программе попросту негде будет разгуляться.

Кроме того, Apple разрешает установку приложений на устройства с iOS только из собственного каталога App Store, куда они попадают после тщательной проверки. «Несчастные» владельцы айфонов лишены даже привычной пользователям Android функции «разрешить установку приложений из неизвестных источников» — если нужной программы нет в App Store, ее, скорее всего, не будет и на твоем смартфоне.

С другой стороны, подобные жесткие ограничения лишают владельцев «яблочных» девайсов целого ряда полезных возможностей. Если твой айфон относится к устаревшему модельному ряду и его операционная система уже успела «выйти на пенсию», рано или поздно ты столкнешься с полной невозможностью установить или обновить нужную тебе программу через App Store.

Однажды твое любимое приложение откажется запускаться, сообщив, что разработчики давным-давно выпустили для него новую версию, которую пора поставить вместо текущей. По нажатию на кнопку «Обновить» запустится программа App Store и радостно сообщит, что для установки новой версии интересующей тебя софтины требуется операционная система посвежее. Наконец, отправившись в раздел «Настройки», ты с удивлением обнаружишь, что на твоем устройстве уже стоит самая актуальная версия iOS, а чтобы использовать более современную, придется сбегать в соседнюю лавку за новым айфоном. Круг замкнулся, как любил говорить один бывший джедай.

Выходов из такого тупика существует ровно два. Первый — продать на черном рынке почку и таки купить себе новый телефон с надкусанным яблоком на корпусе, затаив надежду, что он не утратит своей актуальности в течение следующих нескольких лет. Второй путь — джейлбрейк. Под этим непонятным словом подразумевается банальный хак операционки, позволяющий получить не санкционированный производителем телефона доступ к файловой системе, а кроме того, устанавливать приложения из сторонних репозиториев или в некоторых случаях напрямую с компьютера.

Джейлбрейк, конечно же, не превратит твой четвертый айфон в десятый и не даст возможности использовать на древнем железе самую последнюю редакцию iOS. Но зато позволит отыскать и установить на смартфон старую версию нужной тебе программы, которая пусть и не сможет похвастаться современным набором функций, но зато будет хотя бы стабильно работать.

Существует и еще одна лазейка, позволяющая почти официально устанавливать на айфоны и айпады различный софт в обход App Store. Называется она Mobile Device Management (MDM). Это набор инструментов, дающий возможность управлять устройствами с iOS в корпоративной среде. Используется он, в частности, для установки на «яблочные» девайсы сотрудников фирм различных «внутренних» приложений, не предназначенных для широкого распространения вне компании.

Такие программы можно доставлять на устройства с iOS без необходимости загружать их в App Store и проходить мучительную проверку. Очевидно также, что любое приложение на айфон этим способом установить не получится: метод имеет целый ряд естественных ограничений, призванных исключить возможное его использование злоумышленниками.

Означает ли все это, что существование вредоносов для iOS невозможно в принципе и пользователи девайсов от Apple могут чувствовать себя в полной безопасности? Нет. Опасные программы для iOS как тот легендарный суслик: не видны, но все-таки есть. Я расскажу о самых известных технологиях распространения такого ПО.

Шпионские игры

К 2013 году, когда мобильные телефоны производства Apple уже прочно заняли свою нишу на мировом рынке, а в розничной продаже появился iPhone 5s, специалистам по информационной безопасности было известно около 50 шпионских программ для iOS. Практически все они предназначались для аппаратов с джейлбрейком, и практически все распространялись через «пиратский» репозиторий Cydia — альтернативный каталог приложений для взломанных «яблочных» устройств.

Пользователь мог обрести шпиона на своем телефоне либо по незнанию (некоторые были представлены в каталоге под вполне нейтральными названиями), либо в результате целенаправленной установки, если какой-то доброжелатель решил, например, помочь неофиту с настройкой девайса.