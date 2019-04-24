Содержание статьи
Немного теории
Общеизвестный факт: все приложения в iOS выполняются в так называемой песочнице — изолированной среде, из которой они не могут получить непосредственный доступ к компонентам операционной системы и других программ. Это обеспечивает высокую безопасность ОС: при работе в sandbox приложение взаимодействует только с собственными данными и ресурсами, поэтому вредоносной программе попросту негде будет разгуляться.
Кроме того, Apple разрешает установку приложений на устройства с iOS только из собственного каталога App Store, куда они попадают после тщательной проверки. «Несчастные» владельцы айфонов лишены даже привычной пользователям Android функции «разрешить установку приложений из неизвестных источников» — если нужной программы нет в App Store, ее, скорее всего, не будет и на твоем смартфоне.
С другой стороны, подобные жесткие ограничения лишают владельцев «яблочных» девайсов целого ряда полезных возможностей. Если твой айфон относится к устаревшему модельному ряду и его операционная система уже успела «выйти на пенсию», рано или поздно ты столкнешься с полной невозможностью установить или обновить нужную тебе программу через App Store.
Однажды твое любимое приложение откажется запускаться, сообщив, что разработчики давным-давно выпустили для него новую версию, которую пора поставить вместо текущей. По нажатию на кнопку «Обновить» запустится программа App Store и радостно сообщит, что для установки новой версии интересующей тебя софтины требуется операционная система посвежее. Наконец, отправившись в раздел «Настройки», ты с удивлением обнаружишь, что на твоем устройстве уже стоит самая актуальная версия iOS, а чтобы использовать более современную, придется сбегать в соседнюю лавку за новым айфоном. Круг замкнулся, как любил говорить один бывший джедай.
Выходов из такого тупика существует ровно два. Первый — продать на черном рынке почку и таки купить себе новый телефон с надкусанным яблоком на корпусе, затаив надежду, что он не утратит своей актуальности в течение следующих нескольких лет. Второй путь — джейлбрейк. Под этим непонятным словом подразумевается банальный хак операционки, позволяющий получить не санкционированный производителем телефона доступ к файловой системе, а кроме того, устанавливать приложения из сторонних репозиториев или в некоторых случаях напрямую с компьютера.
Джейлбрейк, конечно же, не превратит твой четвертый айфон в десятый и не даст возможности использовать на древнем железе самую последнюю редакцию iOS. Но зато позволит отыскать и установить на смартфон старую версию нужной тебе программы, которая пусть и не сможет похвастаться современным набором функций, но зато будет хотя бы стабильно работать.
Существует и еще одна лазейка, позволяющая почти официально устанавливать на айфоны и айпады различный софт в обход App Store. Называется она Mobile Device Management (MDM). Это набор инструментов, дающий возможность управлять устройствами с iOS в корпоративной среде. Используется он, в частности, для установки на «яблочные» девайсы сотрудников фирм различных «внутренних» приложений, не предназначенных для широкого распространения вне компании.
Такие программы можно доставлять на устройства с iOS без необходимости загружать их в App Store и проходить мучительную проверку. Очевидно также, что любое приложение на айфон этим способом установить не получится: метод имеет целый ряд естественных ограничений, призванных исключить возможное его использование злоумышленниками.
Означает ли все это, что существование вредоносов для iOS невозможно в принципе и пользователи девайсов от Apple могут чувствовать себя в полной безопасности? Нет. Опасные программы для iOS как тот легендарный суслик: не видны, но все-таки есть. Я расскажу о самых известных технологиях распространения такого ПО.
Шпионские игры
К 2013 году, когда мобильные телефоны производства Apple уже прочно заняли свою нишу на мировом рынке, а в розничной продаже появился iPhone 5s, специалистам по информационной безопасности было известно около 50 шпионских программ для iOS. Практически все они предназначались для аппаратов с джейлбрейком, и практически все распространялись через «пиратский» репозиторий Cydia — альтернативный каталог приложений для взломанных «яблочных» устройств.
Пользователь мог обрести шпиона на своем телефоне либо по незнанию (некоторые были представлены в каталоге под вполне нейтральными названиями), либо в результате целенаправленной установки, если какой-то доброжелатель решил, например, помочь неофиту с настройкой девайса.
Продолжение доступно только подписчикам
Материалы из последних выпусков можно покупать отдельно только через два месяца после публикации. Чтобы продолжить чтение, необходимо купить подписку.
Подпишись на «Хакер» по выгодной цене!
Подписка позволит тебе в течение указанного срока читать ВСЕ платные материалы сайта. Мы принимаем оплату банковскими картами, электронными деньгами и переводами со счетов мобильных операторов. Подробнее о подписке
Чтобы оставить мнение, нужно залогиниться