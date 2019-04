Есть такой сервис для совместного редактирования текста — HackMD . Штука сама по себе полезная, но нас сегодня интересует ее реализация для установки на свой сервер — CodiMD . В ней нашли баг, позволяющий сделать код, который будет передаваться от пользователя к пользователю. Отличный случай, чтобы разобрать эксплуатацию неочевидных XSS и обсудить обход Content Security Policy (CSP).

INFO Эту уязвимость нашел китайский исследователь Оранж Цай (Orange Tsai).

Стенд

Официальная документация предлагает на выбор несколько вариантов разворачивания CodiMD. Один из них — Docker, его и будем использовать.

В первую очередь нужно клонировать репозиторий с конфигурационными файлами для запуска контейнера.

$ git clone https://github.com/hackmdio/docker-hackmd.git $ cd docker-hackmd

Теперь необходимо, чтобы при сборке устанавливалась нужная версия приложения. Уязвимы все версии до принятия пул-реквеста номер 1112 в основную ветку, то есть выпущенные до 29 декабря 2018 года. На момент написания статьи в файле конфигурации docker-compose значится версия 1.2.0.

docker-compose.yml

app: ... image: hackmdio/hackmd:1.2.0

Эта версия вышла 27 сентября 2018 года, что меня вполне устраивает.

Остается просто поднять окружение при помощи docker-compose.

$ docker-compose up

И через несколько мгновений перед нами готовый стенд.

К слову, версия 1.2.1 тоже уязвима, поэтому можно использовать и ее.

Детали уязвимости

Одна из особенностей HackMD — риалтаймовое обновление превью. То есть разметка Markdown рендерится в HTML, который выводится в окно слева от исходного кода.

Так как страница клиента изменяется на лету и рендерит введенные пользователем данные, то защита от XSS становится очень актуальной задачей. Ведь Markdown — это надстройка над HTML, соответственно, помимо разметки Markdown, в документе можно использовать и другие теги. А скрипты — это, в свою очередь, валидный HTML.

HackMD написан с использованием Node.js и для этих целей привлекает библиотеку XSS, первая версия которой вышла аж семь лет назад и с тех пор стабильно обновляется. Давай посмотрим, как она применяется при рендеринге пользовательского содержимого. Для этого заглянем в файл render.js .

/codimd-1.2.0/public/js/render.js

11: var whiteList = filterXSS.whiteList ... 35: var filterXSSOptions = { 36: allowCommentTag: true, 37: whiteList: whiteList, 38: escapeHtml: function (html) { 39: // Allow HTML comment in multiple lines 40: return html.replace(/<(?!!--)/g, '<').replace(/-->/g, '__HTML_COMMENT_END__').replace(/>/g, '>').replace(/__HTML_COMMENT_END__/g, '-->') ... 68: function preventXSS (html) { 69: return filterXSS(html, filterXSSOptions) 70: } 71: window.preventXSS = preventXSS 72: 73: module.exports = { 74: preventXSS: preventXSS 75: }

Библиотека XSS предоставляет разработчикам возможность гибкой настройки фильтрации. Это делается при помощи таких опций, как, например, allowCommentTag или whiteList , и колбэков — onTagAttr и onIgnoreTagAttr . Здесь особый интерес представляет onIgnoreTag .

/codimd-1.2.0/public/js/render.js

42: onIgnoreTag: function (tag, html, options) { 43: // Allow comment tag 44: if (tag === '!--') { 45: // Do not filter its attributes 46: return html 47: } 48: },

Как видишь, все комментарии переносятся из исходного кода в отрендеренную страницу без какой-либо фильтрации.

<!-- comment, aga -->

Это полезно, если нужно сохранить полную структуру документа. Однако так ли это безопасно?

По большому счету конструкция <!-- — это тоже тег, и у него могут быть атрибуты. Поэтому попробуем классическую атаку с внедрением HTML-кода в них, ведь они не фильтруются ( // Do not filter its attributes ). 😉

<!-- attr="value--> <b>Oops</b>" -->

Вот уж действительно «Упс!».

Логично предположить, что у нас имеется полноценная XSS, достаточно протянуть к ней script, и вот оно, исполнение кода на клиенте, у нас в руках. Но это не так, ведь тут в дело вступают политики CSP, которые разрешают выполнение кода на JavaScript только из доверенных источников.