Прошлой осенью, вместе с релизом обновленного Tor Browser 8, разработчики Tor Project представили и мобильную версию своего продукта: Tor Browser для Android. Тогда приложение стало доступно только в альфа-версии, и разработчики просили всех неравнодушных принять участие в тестировании, помогая развитию проекта.

Tor Browser для Android должен заметить собой браузер Orfox, до недавнего времени разрабатывавшийся командой Guardian Project, который ныне «отправлен в отставку».

Вчера, 21 мая 2019 года, в Google Play Store и на официальном сайте наконец представили первую стабильную версию приложения Tor Browser для Android.

«Нашей приоритетной задачей стало растущее количество пользователей, которые выходят в интернет только с помощью мобильных устройств, — рассказывает Изабела Багерос, исполнительный директор Tor Project. — Эти пользователи часто сталкиваются с серьезной слежкой и цензурой в интернете, поэтому для нас очень важно охватить эту аудиторию».

Первая стабильная версия Tor Browser для Android получила номер 8.5, то есть синхронизировалась с Tor Browser для других платформ (Windows, Mac, Linux): новейшая версия браузера для них так же имеет номер 8.5.

Разработчики пишут, что пока между Tor Browser для Android и дектопных устройств еще есть различия, но мобильная версия уже сейчас обеспечивает своим пользователям практически тот же уровень защиты от слежки и цензуры.

Напомню, что Tor Browser для iOS не существует из-за ряда ограничений Apple, поэтому владельцам устройств на iOS рекомендуют обратить внимание на неплохую альтернативу — Onion Browser.