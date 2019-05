Третий день подряд независимая ИБ-исследовательница, известная под ником SandboxEscaper, продолжает публиковать эксплоиты для еще неисправленных проблем в Windows. Только вчера мы рассказывали сразу о трех эксплоитах, обнародованных специалисткой, а также о том, что в личном блоге она пообещала продолжить раскрывать информацию о багах.

Теперь SandboxEscaper сдержала обещание и обнародовала информацию и PoC для еще двух уязвимостей нулевого дня.

Первая проблема позволяет обойти патчи для уязвимости CVE-2019-0841, которую инженеры Microsoft исправили в апреле 2019 года. Данная уязвимость связана с Windows AppX Deployment Service (AppXSVC) и позволяет локально повысить привилегии в системе.

Видео работы эксплоита было опубликовано журналистом издания ZDNet.

SandboxEscaper's PoC bypasses CVE-2019-0841 patches. A demo of her PoC in action is below: pic.twitter.com/ruCdYpA6uK

Вторая уязвимость связана с Windows Installer (C:\Windows\Installer). SandboxEscaper пишет, что в короткий отрезок времени из-за состояния гонки можно вмешаться в процесс установки приложения Windows и поместить файлы в недозволенные области ОС. Баг эксплуатирует функциональность msiexec /fa (используется для устранения ошибок установки) и позволяет злоумышленнику поместить малварь в произвольное место, тем самым повысив свои права. То есть данная уязвимость тоже связана с локальным повышением привилегий.

The zero-day PoC should let attackers with access to low-privileged accounts plant malware in unauthorized folders.

Demo below: pic.twitter.com/zNwI9N80K0

— Catalin Cimpanu (@campuscodi) May 23, 2019