ИБ-специалистка, известная под псевдонимом SandboxEscaper, обнародовала новую порцию PoC-эксплоитов для еще неисправленных уязвимостей в Windows.

Нужно отметить, что это далеко не первый раз, когда исследовательница публикует эксплоиты для свежих проблем в Windows, не дожидаясь выхода исправлений. Например, первый 0-day исследовательница раскрыла в конце лета 2018 года, о второй проблеме нулевого дня она сообщила в конце октября 2018 года, а в декабре обнародовала уже третий PoC.

На этот раз SandboxEscaper начала с рассказа о проблеме локального повышения привилегий в Windows 10, которая не позволит атакующему проникнуть в систему, но позволит закрепиться в ней и развить уже начатую атаку далее. Проблема связана с работой Планировщика заданий (Windows Task Scheduler): злоумышленник может запустить вредоносный файл .job и при помощи бага внести изменения в DACL (discretionary access control list).

Proof-of-concept эксплоит, протестированный на 32-разрядной версии Windows 10, был опубликован на GitHub. При этом исследовательница утверждает, что проблема также актуальна и для более старых версий ОС, вплоть до Windows XP и Server 2003. Демо работы эксплоита было опубликовано журналистом издания ZDNet, и его можно увидеть ниже.

Researcher also released a demo video of the LPE zero-day in action. See below: pic.twitter.com/ZX8XWLQ74z

