На этой неделе Министерство юстиции США сообщило, что 41-летний Винсент Рамос, возглавлявший компанию Phantom Secure, был приговорен к девяти годам лишения свободы. Рамос продавал смартфоны BlackBerry и Android с PGP шифрованием наркокартелям и другим преступным группировкам по всему миру.

Расследование в отношении Винсента Рамоса началось еще в 2017 году, после того как полиции стало известно о существовании его компании и необычных услуг, которые она оказывала. Впервые Phantom Secure попала на радары экспертов во время ареста Оуэна Хансона, бывшего футболиста USC, который был задержан при попытке провезти тонну кокаина из Мексики в США. Тот использовал сразу несколько устройств Phantom Secure.

В итоге Рамос был арестован еще марте 2018 года, и уже осенью того же года признал себя виновным. Напомню, что по данным американских правоохранителей, компания Phantom Secure сознательно продала зашифрованные смартфоны разным преступным группировкам в США, Мексике и Австралии. Такие телефоны давали преступникам возможность надежно шифровать свои сообщения и удаленно обнулять устройства, если член группы был арестован, а его смартфон попал в руки властей.

По информации Минюста США, устройства Phantom Secure в частности применялись членами картеля Синалоа для организации перевозки наркотиков из Мексики в США, а также членами мотоклуба «Ангелы ада» для организации нескольких убийств. После ареста Рамоса правоохранители смогли изучить сеть Phantom Secure и обнаружили, что та состояла из серверов по всему миру (Австралия, Канада, Гонконг, Панама, Таиланд и США).

К моменту ареста Рамоса в 2018 году в мире работали более 7000 устройств Phantom Secure, а за все время своего существования компания успела продать более 20 000 зашифрованных смартфонов (почти половина из них были проданы в Австралии).

По данным ФБР, подписка на сервис Phantom Secure стоила порядка 2000-3000 долларов за полгода. Для защиты анонимности клиентов и деятельности самой Phantom Secure, сделки в основном производились с помощью в цифровых валют и криптовалют. За упомянутую сумму клиент получал готовое устройство, софт и железо на котором были модифицированы таким образом, чтобы обеспечить максимальную анонимность и шифрование всех коммуникаций.

Согласно сделке, которую Рамос ранее заключил со следствием, у него изымут 80 миллионов долларов и другие активы на десятки миллионов долларов, в том числе золотые монеты, криптовалютные счета, недвижимость и элитные автомобили.

Напомню, что власти предъявили обвинения и еще четырем сотрудникам Phantom Secure, которые выступали соучастниками Рамоса, но эти люди все еще остаются на свободе, скрываясь от властей.