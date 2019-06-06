Знаешь ли ты, что в начале 2019 года в «Хакере» сменился главный редактор? Если не знаешь, значит, все идет хорошо и никаких катаклизмов на издание я за это время не навлек. Ура! Зато сейчас впервые за эти полгода у меня появилась возможность немного выдохнуть и, оторвавшись от редактуры и разгребания почты, показаться на глаза читателям.

Не удивлюсь, если и имя предыдущего главреда у тебя тоже не на слуху, ведь он предпочитал режим почти что полного стелса и тексты, подобные этому, писать наотрез отказывался. Илья Русанен руководил редакцией с конца 2014 года, сменив на этом посту Илью Илембитова. Оба они — выходцы из редакции Степы Ильина, при котором «Хакер» растерял остатки былой кислотности, повзрослел и стал заметно пристойнее.

Я же в 2013 году уволился из доживавшей последние годы «Компьютерры», в онлайновом подразделении которой проработал шесть лет, и принялся пописывать статейки, потихоньку подыскивая новое место работы. «Хакер», как и «Компьютерра», в студенческие времена был моим любимым чтивом, поэтому постучаться в почту Степе в поисках заказов было совершенно естественным шагом.

Кстати, из своих статей в «Хакере» лучшими я считаю именно те — написанные в 2013–2014 годах: смотри, например, «Freaks and Geeks», «Историю ARM», «Цифровую археологию», «GUI, которые мы потеряли»… Эх, хорошие были времена! Когда еще я смогу себе позволить работать над текстами по две недели, ни на что не отвлекаясь?

Заступив на пост главреда, Илья Русанен пригласил меня на постоянную работу — сначала на должность редактора рубрик PC Zone и «Сцена», а потом — шеф-редактора, курирующего заодно темы номера и другие вещи тут и там. Примерно в то же время он рекрутировал и Алексея Глазкова — в качестве выпускающего редактора и просто мастера на все руки.

Собственно, втроем с Ильей и Лешей мы и придумали, как превратить культовый бумажный журнал «Хакер» в контентный сайт с подписной моделью. Не сказать, что у нас был выбор. Владелец и основатель издательского дома GameLand Дима Агарунов поставил нас перед фактом: «бумага» больше не окупается и будет закрыта, выживать за счет рекламы — не вариант (рекламный рынок тогда как раз схлопнулся в честь финансового кризиса), и мы будем продавать подписку на электронную версию. Не сработает — значит, не судьба.

Сказать, что бумажный журнал было жаль, — не сказать ничего, да и в успех электронного распространения у нас никто (кроме Димы) тогда не верил. Но горевать нам было некогда: нужно было срочно обновлять сайт и на ходу придумывать новую схему работы, которая позволила бы совмещать ежедневные публикации с версткой PDF и подготовкой версии для iPad.

Надо сказать, что и читатели сначала с недоверием восприняли идею цифрового распространения по подписке. Все же доступ к платным материалам сайта — не то же, что глянцевый журнал, хоть и имеет свои плюсы. Все это нам хорошо известно. Поэтому мы попытались приложить все силы, чтобы сохранить то, за что читателям полюбился «Хакер», но приспособить эти вещи к цифровым реалиям.

И вот через четыре с половиной года, несмотря на все опасения, полет по-прежнему нормальный. И заслуга это не только наша, но и читателей, которые решили поддержать нас рублем и оформить подписку. Огромное вам спасибо за это! Как бы банально это ни звучало, без вас никакого «Хакера» бы не было. Именно благодаря вашей поддержке мы продолжаем делать те статьи, которые вы читаете, и платить авторам за их труд.

Изменится ли что-то в «Хакере» со мной в качестве главреда? Посмотрим! С некоторым сожалением признаюсь, что пока не делал ничего такого, что мне раньше запрещал бы делать Илья, — например, писать в статьях слово «трахаться». Упс!

А если серьезно, то, пока мы работаем, обязательно будут и новые вещи. Ты, например, мог заметить, что рядом с твоим именем на сайте появилась какая-то загадочная цифра. Это заработала система скоринга, которую мы сейчас тестируем. Она оценивает действия пользователей на сайте и подсчитывает рейтинг в зависимости от степени их активности. Как только доделаем — будет чуть более официальный анонс с подробностями.

Я же планирую вернуться с аналогичной колонкой через месяц и рассказать еще что-нибудь о том, чем живет редакция «Хакера». А потом еще через месяц. И еще. Думаю, ты понял идею! 🙂