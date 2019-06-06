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Например, возможность использовать нестандартный широковещательный адрес IPv4
sudo ip addr add 192.0.2.1/24 broadcast 192.0.2.2 dev eth0. Технически ни один RFC этого не запрещает. Я этой возможностью не воспользовался ни разу, но почти уверен, что кто-то нашел ей осмысленное применение.
Dummy interfaces
В отличие от Cisco IOS и систем семейства BSD, в Linux может быть только один loopback interface, который всегда называется
lo и несет на себе тот самый адрес 127.0.0.1/8. Если нужно просто несколько адресов для разных демонов, можно присвоить их на тот же интерфейс
lo.
Но что делать, если нужно несколько независимых локальных интерфейсов?
Кто-то советует решать эту проблему использованием не по назначению интерфейсов других типов, вроде мостов. Не верь им. Правильное решение — использовать интерфейсы типа dummy, которые аналогичны loopback во всем, кроме названия. Исторически так сложилось, что loopback — это уникальный интерфейс
lo, и для совместимости сделали отдельный тип.
$ ip link add name dum0 type dummy
$ ip link set dum0 up
$ ip address add 192.0.2.10/32 dev dum0
А зачем мне несколько интерфейсов loopback?
На рабочих станциях и серверах обычно такой необходимости нет, но порой удобно иметь независимые интерфейсы для тестирования сетевых приложений. Например, когда нужно посмотреть, как приложение поведет себя, если интерфейс уйдет в down, но создавать ради этого виртуальную машину или отключать реальную сетевую карту не хочется.
Гораздо чаще эта возможность применяется на маршрутизаторах. У каждого маршрутизатора обычно несколько адресов, в связи с чем возникает проблема выбора основного адреса для управления и для сессий протоколов вроде BGP, которые не используют multicast.
Какой выбрать? Любой интерфейс маршрутизатора потенциально может уйти в down, но сессии BGP и SSH должны работать. Поскольку loopback или dummy самопроизвольно не уйдет в down никогда, можно присвоить ему отдельный адрес и анонсировать его остальной сети через протокол OSPF (Open Shortest Path First), который использует multicast и не зависит от конкретных адресов интерфейсов. В этом случае адрес на loopback останется доступным, если у маршрутизатора есть хотя бы один живой канал в остальную сеть.
MACVLAN
У любого интерфейса L2 может быть один и только один MAC-адрес. Что делать, если хочется отправлять кадры с разным MAC-адресом с одного физического интерфейса?
У ядра Linux на это есть ответ, и тип таких интерфейсов называется
macvlan. Создать и поднять его можно следующими командами:
$ sudo ip link add name macvlan0 link eth0 type macvlan
$ sudo ip link macvlan0 up
В опции
link мы указываем родительский физический интерфейс. По умолчанию используется случайный MAC-адрес, но ничто не мешает присвоить любой другой командой
ip link set dev macvlan0 address <some MAC>.
Посмотрим на статус нового интерфейса:
$ ip li sh macvlan0
3: macvlan0@eno1: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP mode DEFAULT group default qlen 1000
link/ether 8a:01:12:8f:1f:7c brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
Если присвоить нашему виртуальному интерфейсу адрес из сети 203.0.113.0/24, можно увидеть, что весь трафик в эту сеть отправляется с MAC-адреса от macvlan0, а не родительского eth0.
$ ip address add 203.0.113.90/25 dev macvlan0
$ tcpdump -eni eth0 dst 203.0.113.1
tcpdump: verbose output suppressed, use -v or -vv for full protocol decode
listening on eth0, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 262144 bytes
20:49:21.988045 8a:01:12:8f:1f:7c > Broadcast, ethertype ARP (0x0806), length 42: Request who-has 203.0.113.1 tell 203.0.113.90, length 28
Зеркалирование трафика
Зеркалирование и перенаправление обычно организуют на коммутаторах. Но если нужно сделать это на сервере или маршрутизаторе с Linux, никто не запретит.
Правила зеркалирования создаются с помощью
tc. Мы рассмотрим только простейший случай: готовый рецепт для зеркалирования с
dum0 на
dum1 (интерфейсы можно подставить любые):
$ tc qdisc add dev dum0 ingress
$ tc filter add dev dum0 parent ffff: protocol all u32 match u8 0 0 action mirred egress mirror dev dum1
$ tc qdisc add dev dum0 handle 1: root prio
$ tc filter add dev dum0 parent 1: protocol all u32 match u8 0 0 action mirred egress mirror dev dum1
Опция
mirred позволяет как копировать, так и перенаправлять пакеты с одного интерфейса на другой. В сочетании с классификаторами трафика из
tc можно настроить самые разные сценарии, от зеркалирования только определенного трафика до отправки трафика сверх определенной полосы пропускания на другой интерфейс.
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