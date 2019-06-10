Как мы уже неоднократно рассказывали ранее, вокруг грядущего Manifest V3 по-прежнему ведутся жаркие споры. Напомню, что блокировщики контента и другие расширения для Chrome могут пострадать из-за изменений, которые инженеры Google планируют внести в третью версию манифеста, который определяет возможности и ограничения для расширений. Релиз Manifest V3 и соответствующих изменений в кодовой базе запланирован на январь 2020 года.

Суть проблемы заключается в том, что в Google намерены ограничить работу webRequest API, что может негативно сказаться на функционировании блокировщиков контента и не только. Вместо webRequest разработчикам будет предложено использовать declarativeNetRequest API, и по словам многих девелоперов, переход на другой API, сильно отличающийся от webRequest и во многом ему уступающий, в сущности, станет «смертью» их продуктов.

По данным на конец мая 2019 года, разработчики Google решили, что функциональность webRequest останется прежней только для корпоративных клиентов, а для остальных API будет ограничен как и планировалось ранее. Это известие немедленно дало толчок новому витку споров и критики.

Но не стоит забывать и о том, что релиз Manifest V3 повлияет на кодовую базу Chromium в целом, то есть изменения затронут и другие браузеры. Спеша успокоить своих пользователей, разработчики Opera, Brave и Vivaldi уже сообщили официально, что не намерены поддерживать взятый Google курс на борьбу с блокировкщиками.

Так, журналисты издания ZDNet связались с главой Brave Software Бренданом Эйхом (Brendan Eich) и тот заверил, что Brave продолжит поддерживать webRequest для всех расширений. В частности продолжат работать uBlock Origin и uMatrix, созданные Реймондом Хиллом, который в настоящее время является главным критиком грядущих изменений в Manifest V3. Также Эйх напомнил, что в браузере компании есть встроенный блокировщик рекламы, который пользователи могут использовать в качестве альтернативы любому расширению.

Представители ZDNet связались и с разработчиками Opera, которые тоже сообщили, что столь необходимые блокировкщикам API, скорее всего, продолжат работать в Opera (невзирая на тот факт, что в Chrome они отключатся). К тому же во всех версиях Opera тоже есть собственный блокировщик рекламы, и в худшем случае пользователи всегда могут переключиться на него.

Девелоперы Vivaldi уже сообщили в официальном блоге, что все зависит от того, как именно Google реализует ограничения. Однако в компании пообещали в любом случае предоставить пользователям выбор. Разработчики пишут, что существует множество возможных сценариев реагирования на третью версию манифеста, включая даже восстановление функциональности API, что команде Vivaldi уже приходилось делать ранее. Если же API удалят полностью, разработчики обещают рассмотреть альтернативы, вплоть до создания каталога ограниченных расширений.

«Хорошая новость заключается в том, что какие бы ограничения ни наложила Google, в конечном итоге мы сможем их снять. Наша миссия всегда состоит в том, что у вас был выбор», — пишут представители Vivaldi.

Единственный браузер, разработчики которого пока не обозначили свою позицию по отношению к грядущему Manifest V3, это Edge от компании Microsoft. Напомню, что о переводе Edge с движка EdgeHTML на Chromium было объявлено в конце прошлого года, и в настоящее время уже вышла превью-версия обновленного браузера.