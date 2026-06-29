Наша цель — получить права суперпользователя на машине WingData с учебной площадки Hack The Box. Уровень задания — легкий, операционная система — Linux.
warning
Подключаться к машинам с HTB рекомендуется с применением средств анонимизации и виртуализации. Не делай этого с компьютеров, где есть важные для тебя данные, так как ты окажешься в общей сети с другими участниками.
Разведка
Сканирование портов
Добавляем IP-адрес машины в
/:
10.129.42.224 wingdata.htb
Запускаем сканирование портов.
Справка: сканирование портов
Сканирование портов — стандартный первый шаг при любой атаке. Оно позволяет атакующему узнать, какие службы на хосте принимают соединение. На основе этой информации выбирается следующий шаг к получению точки входа.
Самый известный инструмент для сканирования — это Nmap. Улучшить результаты его работы ты можешь при помощи такого скрипта:
#!/bin/bashports=$(nmap -p- --min-rate=500 $1 | grep ^[0-9] | cut -d '/' -f 1 | tr '' ',' | sed s/,$//)nmap -p$ports -A $1
Он действует в два этапа. На первом выполняется обычное быстрое сканирование, на втором — более тщательное, с использованием встроенных скриптов (опция
-A).
Подробнее про работу с Nmap читай в статье «Nmap с самого начала. Осваиваем разведку и сканирование сети».
Сканер нашел два открытых порта:
- 22 — служба OpenSSH 9.2p1;
- 80 — веб‑сервер Apache 2.4.66.
Справка: брутфорс учеток
Поскольку в начале прохождения у нас нет учетных данных, нет и смысла изучать службы, которые всегда требуют авторизации (например, SSH). Единственное, что мы можем делать здесь, — это перебирать пароли брутфорсом, но у машин с HTB почти всегда есть другое прохождение. В жизни таких вариантов может не быть, к тому же есть шансы подобрать пароль или получить его при помощи социальной инженерии.
Поверхность атаки небольшая, поэтому подробнее проанализируем сайт на веб‑сервере.
Точка входа
На главной странице сайта находим ссылку на другой сайт на новом поддомене
ftp..
Обновим запись в файле
/ и откроем новый сайт.
10.129.42.224 wingdata.htb ftp.wingdata.htb
Так мы находим панель управления Wing FTP.
Справка: поиск готовых эксплоитов
При пентесте лучше всего искать эксплоиты в Google, поскольку этот поисковик заглядывает и в личные блоги, и в самые разные отчеты. Ускорят дело специализированные базы вроде Exploit-DB — там часто можно обнаружить подходящие варианты. Если ты работаешь в специализированной ОС вроде Kali Linux, то эта база у тебя уже есть и для поиска можно использовать утилиту searchsploit.
Подробнее о CVE читай в статье «CVE с самого начала. Учимся искать информацию об уязвимостях».
По первой же ссылке находим уязвимость CVE-2025-47812, которая позволяет удаленно выполнить код на сервере с Wing FTP Server.
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