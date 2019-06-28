Объем данных, генерируемых человечеством, растет ежегодно в геометрической прогрессии: если к настоящему моменту общее количество информации составляет 35 Збайт, то к 2025 году это число уже будет порядка 175 Збайт. Растут и личные залежи данных, и, если ты не доверяешь облачным хранилищам, то твой выбор — это NAS.

Что такое NAS, и с чем их едят

Главное преимущество, которое дает такое устройство – мгновенный доступ к информации практически из любой точки мира и с любого устройства. Решил посмотреть новый сезон любимого сериала? Не проблема – просто ставь закачку торрента в хранилище, а потом сможешь стримить серии из NAS прямо на смартфон или на любой Smart TV на высокой скорости и без возни с флешками. Захотел поделиться фотографиями — удаленно загрузил и расшарил их.

Еще одно назначение NAS – хранить образы системы – там они намного лучше защищены от сбоев и вирусных атак. Я уже не говорю о том, что сетевые хранилища предоставляют более удобный способ реализации RAID-массивов и потребляют на порядок меньше энергии по сравнению с ПК. Используя NAS, не нужно платить за место в облаке, да и спится спокойнее, когда «секретные файлы» физически находятся дома, а не на чьем-нибудь сервере. И если домашнее использование сетевых хранилищ – это прежде всего удобство, то для малого бизнеса наличие NAS – это еще и условие продуктивной работы.

«Железные волки» на страже наших данных

Когда пользователи осознали удобство сетевых хранилищ, производители дисков поспешили удовлетворить спрос, запустив специальные модельные линейки, предназначенные для использования в NAS. Одна из самых популярных – серия IronWolf компании Seagate. За немного более высокую по сравнению с бытовыми дисками цену мы получаем не только лучшие показатели скоростей чтения и записи (при последовательных тестах, они показывают результаты соизмеримые с SSD), но также повышенную надежность и безотказность работы, необходимую для устройств, работающих непрерывно.

Сейчас в продаже имеются диски IronWolf HDD объемом до 16 ТБ, причем есть как обычные «волки», так и «профессиональные». IronWolf рассчитаны на сетевое хранилище, которое может достигать 8 дисков и на годовую нагрузку 180 ТБ на каждое устройство. IronWolf Pro можно смело ставить NAS из 16 дисков, за год через каждый может пройти более 300 ТБ данных, а наработка на отказ у них составляет 1,2 млн ч. Кроме того, «прошки» продают с расширенной гарантией на пять лет (обычные – три года) и двухгодичной подпиской на фирменный сервис по восстановлению данных Rescue Data Recovery Services. Существует еще линейка Exos, нацеленная на корпоративное использование в гипермасштабируемых средах, таких как центры обработки данных, требующие круглосуточной работы.

Накопитель IronWolf для NAS объемом до 16 ТБ

Накопители IronWolf HDD имеют стандартный форм-фактор 3,5 дюйма. Корпус жесткого диска полностью герметичен и заполнен гелием, который, благодаря своей инертности, позволяет располагать магнитные пластины максимально близко друг к другу. Например, в IronWolf 16 TB используется целых девять «блинов» объемом по 1,8 TБ, и к каждому подходят по две головки, что обеспечивает вдвое более высокую скорость последовательной записи.

Не секрет, что винчестеры во время работы вибрируют, а если будут колебаться одновременно восемь устройств в одном NAS, то это уже чревато неприятными последствиями. Именно поэтому в диски IronWolf внедрена специальная технология AgileArray, которая совместно с датчиками вращательной вибрации (RV) оценивает и минимизирует колебания всей системы.

Встроенная система мониторинга состояния диска Health Management в реальном времени считывает более 200 параметров. Это необходимо, чтобы заранее предупредить пользователя, если что-то пойдет не так.

Накопители также поддерживают набор потоковых команд ATA-8, которые повышают производительность при больших последовательных переносах информации: устройство одновременно может обрабатывать до 64 потоков данных, что весьма полезно для NAS. Усовершенствованные возможности энергосбережения позволяют экономить электричество во время простоя, обеспечивая требуемую мощность, когда это необходимо.

Диск подключается с помощью стандартного интерфейса SATA 6 Гбит/с. Объем встроенной кеш-памяти — 256 МБ, скорость вращения шпинделя – 7200 оборотов в минуту. Для записи используется технология перпендикулярной магнитной записи PMR.

Во время тестирования мы использовали непосредственное подключение к ПК, которое помогает нивелировать ограничения скорости сетевого интерфейса, а также пятидисковый NAS Synology, чтобы определить скорость работы при реальном использовании. За все время тестирования температура диска не поднималась выше 44 градусов.

Результаты тестов