Объем данных, генерируемых человечеством, растет ежегодно в геометрической прогрессии: если к настоящему моменту общее количество информации составляет 35 Збайт, то к 2025 году это число уже будет порядка 175 Збайт. Растут и личные залежи данных, и, если ты не доверяешь облачным хранилищам, то твой выбор — это NAS.
 

Что такое NAS, и с чем их едят

Главное преимущество, которое дает такое устройство – мгновенный доступ к информации практически из любой точки мира и с любого устройства. Решил посмотреть новый сезон любимого сериала? Не проблема – просто ставь закачку торрента в хранилище, а потом сможешь стримить серии из NAS прямо на смартфон или на любой Smart TV на высокой скорости и без возни с флешками. Захотел поделиться фотографиями — удаленно загрузил и расшарил их.

Еще одно назначение NAS – хранить образы системы – там они намного лучше защищены от сбоев и вирусных атак. Я уже не говорю о том, что сетевые хранилища предоставляют более удобный способ реализации RAID-массивов и потребляют на порядок меньше энергии по сравнению с ПК. Используя NAS, не нужно платить за место в облаке, да и спится спокойнее, когда «секретные файлы» физически находятся дома, а не на чьем-нибудь сервере. И если домашнее использование сетевых хранилищ – это прежде всего удобство, то для малого бизнеса наличие NAS – это еще и условие продуктивной работы.

 

«Железные волки» на страже наших данных

Когда пользователи осознали удобство сетевых хранилищ, производители дисков поспешили удовлетворить спрос, запустив специальные модельные линейки, предназначенные для использования в NAS. Одна из самых популярных – серия IronWolf компании Seagate. За немного более высокую по сравнению с бытовыми дисками цену мы получаем не только лучшие показатели скоростей чтения и записи (при последовательных тестах, они показывают результаты соизмеримые с SSD), но также повышенную надежность и безотказность работы, необходимую для устройств, работающих непрерывно.


Сейчас в продаже имеются диски IronWolf HDD объемом до 16 ТБ, причем есть как обычные «волки», так и «профессиональные». IronWolf рассчитаны на сетевое хранилище, которое может достигать 8 дисков и на годовую нагрузку 180 ТБ на каждое устройство. IronWolf Pro можно смело ставить NAS из 16 дисков, за год через каждый может пройти более 300 ТБ данных, а наработка на отказ у них составляет 1,2 млн ч. Кроме того, «прошки» продают с расширенной гарантией на пять лет (обычные – три года) и двухгодичной подпиской на фирменный сервис по восстановлению данных Rescue Data Recovery Services. Существует еще линейка Exos, нацеленная на корпоративное использование в гипермасштабируемых средах, таких как центры обработки данных, требующие круглосуточной работы.

 

Накопитель IronWolf для NAS объемом до 16 ТБ

Накопители IronWolf HDD имеют стандартный форм-фактор 3,5 дюйма. Корпус жесткого диска полностью герметичен и заполнен гелием, который, благодаря своей инертности, позволяет располагать магнитные пластины максимально близко друг к другу. Например, в IronWolf 16 TB используется целых девять «блинов» объемом по 1,8 TБ, и к каждому подходят по две головки, что обеспечивает вдвое более высокую скорость последовательной записи.


Не секрет, что винчестеры во время работы вибрируют, а если будут колебаться одновременно восемь устройств в одном NAS, то это уже чревато неприятными последствиями. Именно поэтому в диски IronWolf внедрена специальная технология AgileArray, которая совместно с датчиками вращательной вибрации (RV) оценивает и минимизирует колебания всей системы.

Встроенная система мониторинга состояния диска Health Management в реальном времени считывает более 200 параметров. Это необходимо, чтобы заранее предупредить пользователя, если что-то пойдет не так.

Накопители также поддерживают набор потоковых команд ATA-8, которые повышают производительность при больших последовательных переносах информации: устройство одновременно может обрабатывать до 64 потоков данных, что весьма полезно для NAS. Усовершенствованные возможности энергосбережения позволяют экономить электричество во время простоя, обеспечивая требуемую мощность, когда это необходимо.


Диск подключается с помощью стандартного интерфейса SATA 6 Гбит/с. Объем встроенной кеш-памяти — 256 МБ, скорость вращения шпинделя – 7200 оборотов в минуту. Для записи используется технология перпендикулярной магнитной записи PMR.

Во время тестирования мы использовали непосредственное подключение к ПК, которое помогает нивелировать ограничения скорости сетевого интерфейса, а также пятидисковый NAS Synology, чтобы определить скорость работы при реальном использовании. За все время тестирования температура диска не поднималась выше 44 градусов.

 

Результаты тестов

Anvil's Storage
Anvil’s Storage
AS SSD Benchmark
AS SSD Benchmark
AS SSD Benchmark - копирование данных
AS SSD Benchmark — копирование данных
Crystal Disk Mark
Crystal Disk Mark
Скорости в NAS для HDD
Скорости в NAS для HDD
Скорости в NAS для SSD
Скорости в NAS для SSD
Скорости в NAS с SSD-кэшем
Скорости в NAS с SSD-кэшем

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