В июне сообщество администраторов в Telegram захлестнула волна воровства каналов. Аккаунты мошенников разные, но почерк один — покупка канала и предварительный созвон в Skype. Чем новый способ отличается от прежних и как обезопасить себя? Сейчас расскажу.

Покупка и продажа каналов в Telegram — это не простой и не самый безопасный процесс. В связи с чем и продавец, и покупатель стараются быть максимально осторожными. Чаще всего сделки проводятся через зарекомендовавших себя гарантов.

Обычно заинтересованные покупатели находят продающиеся каналы в чатах, на каналах и биржах соответствующей тематики либо напрямую пишут указанным в описании канала аккаунтам с предложением о покупке.

Как воровали раньше?

Методы угона существуют самые разные: подделка аккаунта гаранта, проведение сделки через фальшивого гаранта, оплата через посторонний сервис мошенника. Но во многих схемах угона повторяется один момент — подделка аккаунта. Каким образом, спросишь?

Это два разных аккаунта администратора одного канала. Какие отличия в логинах ты можешь заметить? На первый взгляд они выглядят идентично. Но давай сравним оба логина, приведя их к нижнему регистру.

Теперь различия очевидны. Мошенник вместо строчной буквы l указал заглавную i. Подобный обман — с подделкой схожих символов Unicode — используют мошенники в самых разных схемах. В нашем случае — при угоне каналов.

Например, при проведении сделки продажи или покупки канала через гаранта. Покупатель, он же мошенник, создает общий чат с продавцом и гарантом для проведения сделки. На определенном этапе он быстро удаляет гаранта из чата и добавляет его поддельный аккаунт. Обычно это устраивают на решающем этапе сделки, чтобы продавец с гарантом не успели ничего заподозрить.

После этого невнимательный продавец, не заметив подмены, выполняет все требования для продажи канала, но не получает взамен оговоренные деньги.

Таким же образом подделывают аккаунты гарантов. Мошенник подбирает логин зарекомендовавшего себя гаранта. Иногда мошенник указывает реальный логин гаранта, но в поле «О себе». В таких ситуациях обманутыми оказываются и продавец, и покупатель.

Помимо этого, мошенники любят предлагать провести покупку и продажу канала через посторонний платежный сервис — некий криптокошелек с приемом оплаты с банковских карт и популярных платежных систем.

Если проверить информацию о сайте, то чаще всего оказывается, что он создан совсем недавно и упоминаний о нем в интернете нет. В такой схеме может пострадать любая из сторон.

Покупатель просто переведет деньги на посторонний сервис, а позже обнаружит, что этот сайт больше не существует. Продавец, в свою очередь, может увидеть, что на сайте поступили деньги, и передать все права на канал в Telegram покупателю. При попытке вывести деньги выяснится, что сделать это невозможно.

В подобных схемах в сообществе администраторов каналов фигурировали сайты einsider.ru, sellerpay.pro и okpay.com.ru. Собственно, ни один из них на текущий момент не доступен.

Последний сервис OkPay как раз участвовал в обмане администратора канала «Slang Bang! / Слэнг Бэнг!». 27 сентября 2018 года админ не смог вывести деньги за продажу канала и понял, что сервис мошеннический. Сумма сделки составляла 1,9 миллиона рублей.